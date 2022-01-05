الامارات | وزنه 12 طناً.. امرأة تجر أتوبيس نقل عام بشعرها وتدخل "موسوعة غينيس" (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن وزنه 12 طناً.. امرأة تجر أتوبيس نقل عام بشعرها وتدخل "موسوعة غينيس" (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشارك صفحة غينيس للأرقام القياسية على انستغرام بانتظام مقاطع الفيديو والصور التي تعرض العديد من الأرقام القياسية العالمية.

ويتميز أحدث فيديو للصفحة بعمل رائع لامرأة من الهند، حيث شاركت الصفحة مقطعًا لـ "آشا راني" التي فاجأت الجميع بجر حافلة نقل عام بشعرها.

في الفيديو، يمكن رؤية حافلة ذات طابقين وزنها 12 طناً تقوم المرأة بجرها مستخدمة ضفيرتي شعرها.

ووتظهر آشا وهي تجر الحافلة بسهولة، وبعد تحقيق الرقم القياسي العالمي ، انهارت آشا بالبكاء.

تمت مشاركة مقطع الفيديو الخاص بها وهي تسجل رقماً قياسياً عالمياً على الملف الشخصي الرسمي لموسوعة غينيس للأرقام القياسية على إنستغرام "أثقل مركبة يسحبها شعر (أنثى) 12،216 كجم بواسطة آشا راني.

والجدير بالذكر أن لآشا راني أيضًا سبعة ألقاب حالية في موسوعة غينيس للأرقام القياسية لرفع الأثقال.

كانت قد أظهرت سابقًا قوتها التي حطمت الرقم القياسي في ليستر، المملكة المتحدة، في عام 2014، عندما سجلت رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا لأثقل وزن مرفوع بكل من تجويفي العين (للإناث) - 15.15 كجم.

في عام 2013 ، حطمت آشا رقماً قياسياً من خلال سحب سيارة تزن 1700 كجم بكلتا الأذنين في ليسيسترشاير، في المملكة المتحدة.

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