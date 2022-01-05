الامارات | كشفا علاقتهما.. زوجة وعشيقها يقتلان والدي الزوج ويحرقانهما ويسرقان أموالهما

شكرا لقرائتكم خبر عن كشفا علاقتهما.. زوجة وعشيقها يقتلان والدي الزوج ويحرقانهما ويسرقان أموالهما والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألقت الشرطة الهندية القبض على شخصين بتهمة قتل زوجين مسنين في منطقة هوشياربور في البنجاب، حيث تم العثور على جثة الزوجين المسنين محترقة في 1 يناير.

تم التعرف على المتوفيان على أنهما مانجيت سينغ وزوجته جورميت كور.

وفقًا لتقارير نُشرتها الصحافة الهندية، ألقت الشرطة القبض على زوجة ابن الزوجين وشريكها الذين تم اتهامها بارتكاب الجريمة بعد أن اكتشف الزوجان المسنان علاقتهما خارج نطاق الزواج.

تم حجزهما بتهمة القتل والتآمر الجنائي.

وعاد رافيندر سينغ، ابن المتوفى، إلى منزله في تلك الليلة، وأغلق البوابة من الداخل. عند دخوله المنزل ، وجد جثث متفحمة لوالديه مقيدتين إلى كرسي.

نقلاً عن ضابط شرطة، تم إلقاء القبض على المتهمين وبحوزتهما مبالغ نقدية ومجوهرات سرقاها من الضحيتين.

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