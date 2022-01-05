أكل صحي وتمارين رياضية.. اتبع هذه الخطوات للحفاظ على صحة كليتيك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور جمال

تلعب الكلى دورًا مهمًا في الصحة، فهي تقوم بالعديد من الوظائف، حيث تساعد على التخلص من الفضلات والمياه الزائدة من الجسم وتحافظ على توازن الملح والمعادن وتوازن خلايا الدم الحمراء، ولكن هناك بعض العادات اليومية التي يمكنها الإضرار بالكليتين.

فيما يلي بعض النصائح للمساعدة في الحفاظ على صحة كليتيك، كما وردت في موقعي "healtline" و "medicalnewstoday".

-المحافظة على التمارين الرياضية

التمرين المنتظم مفيد لجسمك بعدة طرق، فهو يعمل على تقليل مخاطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة، ويقلل أيضًا من ضغط الدم ويعزز صحة قلبك، وكلاهما مهم لمنع تلف الكلى.

-السيطرة على نسبة السكر في الدم

يُصاب الأشخاص المصابون بداء السكري، بتلف الكلى، عندما لا تتمكن خلايا جسمك من استخدام الجلوكوز (السكر) في الدم، لذلك تضطر إلى العمل بجهد أكبر لتصفية الدم، على مدى سنوات من الجهد، يؤدي ذلك إلى أضرار تهدد الحياة.

-مراقبة ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم يسبب تلف الكلى، إذا حدث مع مشكلات صحية أخرى مثل مرض السكري أو القلب أو ارتفاع الكوليسترول، فقد يكون التأثير على جسمك كبيرًا.

-اتباع نظام غذائي صحي

الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة معرضون لخطر الإصابة بعدد من الحالات الصحية التي تلحق الضرر بالكلى، وتشمل مرض السكري وأمراض القلب وأمراض الكلى.

ويساعد النظام الغذائي الصحي الذي يحتوي على نسبة منخفضة من الصوديوم واللحوم المصنعة والأطعمة الأخرى التي تضر بالكلى في تقليل مخاطر تلفها، ركز على تناول المكونات الطازجة منخفضة الصوديوم بشكل طبيعي، مثل القرنبيط والتوت والسمك والحبوب الكاملة والمزيد.

-شرب الكثير من السوائل

يعتبر تناول الماء بانتظام أمرًا صحيًا لكليتيك، حيث يعمل على إزالة الصوديوم والسموم منها، كما أنه يقلل من خطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة.

وخاصة الأشخاص الذين يعانوا من الحصوات يجب أن يشربوا المزيد من الماء للمساعدة في منع ترسبات الحصوات في المستقبل.

-امتنع عن التدخين

يتسبب التدخين في تلف الأوعية الدموية في الجسم، وهذا يؤدي إلى إبطاء تدفق الدم في جميع أنحاء الجسم وإلى الكليتين.

ويؤدي التدخين أيضًا إلى زيادة خطر الإصابة بالسرطان في الكلى، إذا توقفت عنه، فسوف تنخفض مخاطرك.