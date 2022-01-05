طريقة عمل «تاور ميني ساندوتش».. مناسب للحفلات وأعياد الميلاد

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تحرص ربات البيوت في المناسبات والحفلات أن تكون المائدة على أكمل وجه، وبها ما لذّ وطاب من الأطعمة، خاصة في أعياد الميلاد وحفلات الخطبة التي تقام في المنازل، لذلك تقدم «هن» خلال التقرير التالي فكرة مختلفة وجديدة للـ«ميني ساندوتش» وهي عبارة عن «تاور ميني ساندوتش» على طريقة الشيف فاطمة أبوحاتي.

مقادير تاور ميني ساندوتش

- لبن بودرة لإكساب الساندوتش مذاق أفضل.

- ربع كوب زبدة.

- ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

- ماء دافئ حسب الحاجة.

- كيلو دقيق.

- ثلث كوب سكر.

- ملعقة صغيرة ملح.

- ملعقة كبيرة خميرة.

للوجه

- 3 ملاعق كبيرة مياه.

- سمسم.

- زعتر حلبي.

- ملعقة كبيرة لبن بودرة.

- ملعقة صغيرة سكر.

- رشة نسكافيه.

- حبة البركة.

لحشوة الـ ميني ساندوتش

- تونة.

- مايونيز.

- فلفل ألوان مقطع مكعبات.

- جبنة كريمي.

- زعتر حلبي.

- سلمون مدخن.

- ساور كريم.

- فيتا مكعبات.

- روز بيف.

- جبنة شيدر حمراء.

- جبنة شيدر صفراء.

- تركي مدخن.

- سلامي دوائر صغيرة.

للتزيين

- طماطم شيري أحمر وأصفر.

- طماطم شيري.

- خس فرنساوي.

- كابوتشا.

- زيتون أسود.

- زيتون أخضر.

طريقة تحضير «تاور ميني ساندوتش»

- لعمل العجينة ضعي السكر والخميرة وذوبيهم بنصف كوب من الماء الدافئ، واخلطيهم جيدا، واتركيها حتى تختمر.

- ضعي اللبن البودرة والملح والدقيق والبيكنج بودر، وامزجيهم جيدا.

- ابدأي عجن العجينة وضعي الزبدة واستمري في العجن.

- أضيفي الماء للحصول على عجينة ملساء وضعيها في طبق واتركيها في مكان دافئ لتختمر جيدا.

- ادهني صينية بالزيت ووزعي كرات العجينة السابقة واتركيها لترتاح 10 دقائق في مكان دافئ لتختمر.

- بعد اختمار العجينة رشي عليها سمسم وزعتر.

طريقة عمل المعجنات الصغيرة

- ادخلي العجينة في الفرن حتى تصبح ذهبية اللون، وقبل أن يكتمل النضج اخرجيها من الفرن ورشي عليها القليل من الماء، لتصبح طرية لأطول فترة ممكنة.

- اخريجها واتركيها لتبرد ثم احشيها بالحشوات المتاحة حسب الرغبة، وتزين بالزيتون والطماطم والخس الكابوتشا.

احضري عصا عمودية وغلفيها بورق فويل، ووزعي العصا الخشبية الصغيرة، وثبتي بها المعجنات الصغيرة لتصبح أشبه بالبرج.