نصائح لتقوية الأظافر وحمايتها من الكسر.. أهمها تناول البيوتين

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تعاني الكثير من الفتيات من مشكلة ضعف الأظافر وتعرضها للكسر، بسبب قلة الاهتمام أو استخدامها بشكل خاطئ، كفتح الأشياء على سبيل المثال، ولأن اليدين ذات الأظافر الصحية من علامات جمال الأنثى، تقدم «هن» خطوات بسيطة يمكن اتباعها لتقويتها وجعلها تبدو أكثر بريقا وجاذبية، وفقا لموقع «بولد سكاي» الهندي.

تناول البيوتين

البيوتين هو عبارة عن فيتامين «ب» يعمل على تقوية الأظافر والشعر، ويمكن الحصول عليه في العديد من المواد الغذائية الطبيعية مثل: «البيض، المكسرات، الحبوب الكاملة، الخميرة البيرة، فول الصويا»، كما يمكن تناوله كمكملات غذائية.

استخدام مقويات الأظافر

ينصح خبراء العناية بالأظافر باستخدام المقويات لمنع تكسرها، وعادة ما تكون على هيئة طلاء أظافر.

الابتعاد عن الأظافر الاصطناعية

لصق الأظافر الاصطناعية على الطبيعية، يجعلها عرضة للكسر، والسبب في ذلك الصمغ المستعمل لتثبيت الظفر، والذي غالبا ما يحتوي على مواد كيميائية تسبب هشاشة للأظافر.

نصائح لتقوية الأظافر

ترطيب الأظافر

الترطيب من الخطوات المهمة لتقوية الأظافر، ويفضل استخدام الزيوت الطبيعية كـ زيت الزيتون والأفوكادو اللذان يعملان على حبس الرطوبة في الجلد وبالتالي تقوية الأظافر وجعلها أكثر صلابة وحمايتها من التكسر.

ارتداء القفازات

ينصح بارتداء القفازات في حالة استخدام المياه لفترات طويلة، كغسل الصحون على سبيل المثال، حيث التعرض للماء لفترات طويلة، ما يضعفها ويتسبب في كسرها.

تقليم الأظافر

تقليم الأظافر من الخطوات المهمة للعناية والتي تساعد على تقويتها، من خلال إزالة الأجزاء الهشة القابلة للكسر، وينصح بعد قضمها لأن هذا يجعلها رطبة وأكثر عرضة للكسر، بالإضافة لانتقال الجراثيم التي تسبب آلام في المعدة.

شراء منتجات طبيعية

يفضل شراء منتجات طبيعية للعناية بالأظافر، والابتعاد عن تلك التي تحتوي على مواد كيميائية تتسبب في كسر الأظافر.

تنظيف الأظافر

ينصح الخبراء بتنظيف الأظافر وتقليمها، وتعقيمها بشكل مستمر، واستعمال أدوات متوسطة في الحدة، كي لا تجرح الجلد المحيط بالأظافر.

الابتعاد عن المنظفات الكيميائية

استخدام المنظفات التي تحتوي على مواد كيميائية تؤذي الجلد والأظافر وتضعفها وتتسبب في كسرها، لذلك دائما وأبدا يفضل استخدام المواد الطبيعية في أبسط وأقل الأمور.