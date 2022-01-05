الامارات | زوج يقتل زوجته الحامل خنقاً بمساعدة والديه بسبب عدم دفعها المهر

شكرا لقرائتكم خبر عن زوج يقتل زوجته الحامل خنقاً بمساعدة والديه بسبب عدم دفعها المهر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في حادثة مروعة ، ألقت الشرطة الهندية القبض على الزوج وأهله بتهمة قتل امرأة حامل بسبب عدم وفاء عائلتها بالمهر.

ووفقا للصحافة الهندية، تم العثور على الضحية، وهي امرأة تبلغ من العمر 24 عامًا ، ميتة في ظروف غامضة، فيما حاول أهل زوجها وصف ما حدث بأنها "انتحرت".

وقالت والدة الضحية أن ابنتها تعرضت للتعذيب والمضايقة من قبل زوجها وأهله بسبب المهر.

وواصلت عائلة الضحية الادعاء بأن أهل زوجها قتلوها وجعلوها تبدو وكأنها انتحار.

ألقت الشرطة القبض على الزوج جاجانديب وكل من والدته ووالده بتهمتي المهر والقتل. صرح المفتش سوريندر كومار ، ضابط مركز شرطة منطقة موتي ناجار التي وقع فيها الحادث، أنهم سجلوا قضية ضد المتهم.

كانت الضحية قد تزوجت من جاجانديب منذ حوالي عام ونصف، وبعد فترة وجيزة من الزواج، بدأ زوجها ووالديه في تعذيبها بسبب المهر .

وقالت والدة الضحية، راجني شارما، أن عائلتها حاولت أيضًا التدخل مرات عدة لكن موقف عائلة جاجانديب ظل كما هو ورفضوا تغيير معاملتهم السيئة للضحية.

وقالت راجني شارما، صباح الاثنين، إن عائلتها تلقت مكالمة من أهل زوجها وزعموا أنها أنهت حياتها بتعليق نفسها في مروحة سقف.

تم العثور على الضحية ميتة على سريرها وتناثرت أغراضها أيضًا، مما يشير إلى أنها قاومت من أجل الحياة. وقال أقارب الضحية أن جسدها كان يحمل علامات اعتداء جسدي وخنق.

ويشير مفهوم المهر في الهند إلى المقتنيات الثّمينة أو المال الذي يقدمه أهل العروس إلى العريس عند الزواج، حيث أن الأمر على عكس ما هو شائع في البلاد العربية من أن المهر واجب على العؤيس وليس العروس.

وتثقل التقاليد الموروثة كاهل أهل العروس بأعباء مادية ثقيلة، حيث يتعين عليهم تقديم هدايا ثمينة وبكميات كبيرة لعائلة العريس، وهو ما جعل إنجاب الذكور مفضلاً على إنجاب الإناث في العائلات الهندية.

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