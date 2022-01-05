متلازمة "التنقيط الأنفي الخلفي".. ما الأسباب والأعراض؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قالت الجمعية الألمانية لطب الأنف والأذن والحنجرة إن متلازمة "التنقيط الأنفي الخلفي" (Post-nasal drip) تعني نزول الإفرازات الأنفية من المنطقة الخلفية من الأنف إلى الحلق، ويحدث ذلك عندما يتم إنتاج المخاط بكميات مفرطة بواسطة الغشاء المخاطي للأنف.

وأوضحت الجمعية أن أسباب هذه المتلازمة تتمثل في حساسية الأنف المزمنة أو الموسمية أو الإصابة بالزكام أو الإصابة بعدوى فيروسية أو بكتيرية في الجهاز التنفسي أو التحسس من بعض الأطعمة.

وتتمثل الأعراض في رائحة الفم الكريهة والعطس المستمر وحرقة المعدة والارتجاع المعدي المريئي والإصابة المتكررة بالتهاب الحلق والتهاب الحنجرة والشعور بامتلاء الحلق والإحساس بابتلاع الإفرازات المخاطية وعدم القدرة على النوم بأريحية.

ويتم علاج متلازمة "التنقيط الأنفي الخلفي" بعلاج السبب الرئيسي لها، ومن الممكن وصف مضادات الهستامين للتخفيف من حدة الأعراض، التي يكون سببها الحساسية. وقد تخفف أيضا الستيرويدات الأنفية من هذه المتلازمة.