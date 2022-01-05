5 أبراج فلكية ترفع شعار «الغزالة رايقة».. الأسد يقدس سعادته

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

«الغزالة رايقة» أغنية تصدرت الترند في الأيام القليلة الماضية، ولا تزال في الصدارة، لسرعة إيقاعها المبهج الذي دخل قلوب أغلب من استمع إليها، ولأن الشيء بالشيء يذكر أن هناك 5 أبراج فلكية متبنية شعار «الغزالة رايقة» في حياتها اليومية، وتقدم «هن» أبرزها خلال التقرير التالي وفقا للموقع الأمريكي «your tango».

برج القوس

القوس من الأبراج النارية ويتميز أصحابه بالانفتاحية، ودائمي التفاؤل ويتطلعون للأمام، ويكرهون مخالطة الناس المحبطين، وهذا سر المزاج الجيد لمواليد برج القوس.

برج الحمل

الحمل من الأبراج النارية ويفضلون التنقل والحركة من مكان لآخر، ما ينشِّط هرمون الإندروفين في أجسامهم والذي يساعد بشكل كبير في تحسين مزاجهم، أيضا يحاولون البعد كل البعد عن مشاعر الإحباط، ومع حدوث أي شيء سلبي، ليسوا من ملوك الدراما وسريعا ما يحاولون تجاوز ما حدث.

برج الأسد

الأسد من الأبراج النارية، وما يميز مواليد هذا البرج أنهم أكثر مواليد الأبراج حظا، ويحبون دعم من حولهم من الأصدقاء والعائلة، ويقدسون وقتهم الخاص ويحاولون الاستمتاع به بأقل ما يمكن في سبيل إسعاد أنفسهم وتغيير مزاجهم للأفضل.

ما يميز برج الأسد قدرتهم على تكوين الصداقات فهم اجتماعيين بطبعهم، وهذا يحسن من حالتهم المزاجية بشكل كبير.

برج الميزان

الميزان من الأبراج الهوائية، التي تكره البقاء وسط أجواء مليئة بالطاقة السلبية، لذلك يشغلون بالهم بالتركيز على أبسط الأمور الإيجابية القادرة على تحسين مزاجهم للأفضل، فمن الصعب أن يشعر مواليد الميزان بالحزن لفترات طويلة.

برج الجوزاء

الجوزاء من الأبراج الهوائية، والشائع أن مواليد هذا البرج دائمو تقلب المزاج، لكن على العكس فهم يبدون كذلك لأنهم يسعون للتخلص من المشاكل والأفكار السلبية في سبيل الشعور بالسعادة والراحة والاستقرار، فهم أكثر الأبراج تفاؤلا ويفضلون الاستماع للموسيقى التي تمنحهم طاقة إيجابية، خاصة أثناء العمل أو الدراسة.

حجر البخت للأبراج الفلكية الخمسة

مواليد برج الحمل «الكوارتز» هو حجر بختهم وهو يرمز للحب الأبدي

برج الجوزاء اللؤلؤ هو حجرهم الكريم، ويجلب لصاحبه الحظ السعيد

برج الأسد حجر بختهم الزبرجد المميز بلونه الأخضر الداكن

حجر البخت لمواليد برج الميزان الأوبال

حجر البخت لمواليد برج القوس التوباز