جددي ودلعي ولادك.. 3 طرق مختلفة لعمل التورلي في المنزل: خضار ولحمة وفراخ

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعتب رالتورلي سواء بالخضار أو اللحم أو الدجاج، من أكثر الأنواع والأطباق المفضلة على المائدة المصرية، والتي تفضل ربات المنازل إعدادها بأكثر من طريقة، حتى تجذب أطفالها لتناول الطعام داخل المنزل.

ويُقدم هُن طريقة عمل التورلي، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير تورلي بسلة

بسلة

بصل

طماطم

جزر

كرفس

كرات

بطاطس

باذنجان

كوسة

زيت عباد الشمس

ثوم

زعتر

ماء

فلفل

كزبرة خضراء

معجون طماطم

دقيق

طريقة تحضير تورلي بسلة

- افرمى البصل والثوم و الكرفس و الكرات فى الكبة مع الجزر

- ضعي خليط البصل و الثوم و المفرومين علي النار في زيت

- قطعي الباذنجان مكعبات و حمريه في الزيت

- افرمى الطماطم مع الفلفل و معجون الطماطم و ماء و تضاف الى البوكيه جارنيه و زعتر و كزبرة

- قطعي البطاطس و الكوسة و ضعيهم في الزيت مع البصل و الثوم و عليهم معجون الطماطم و ضيفي ماء حتي ينضج

- ضعى المكونات كلها فى بايركس الفرن مع البسلة مع اضافة القليل من الماء و يدخل الفرن لمدة 20 دقيقة و يقدم بالهنا.

مقادير تورلي لحم بالخضروات

لحم

بطاطس

طماطم

عصير طماطم

بسلة

جزر

كوسة

باذنجان

ثوم

بصل

كرفس

كرات

فلفل حار

زيت ذرة

ملح

فلفل أسود

طريقة تحضير تورلي لحم بالخضروات

- قطعي البصل قطع صغيرة وضعيه في طاسة بها زيت على النار

- افرمي الثوم ثم اضيفيه للبصل واتركيه حتى يصفر ثم اضيفي مكعبات اللحم

- ضيفي الخليط واستمري في التقليب

- قطعي الجزر والكوسة مكعبات صغيرة مع قطعيتن طماطم وضيفيهم مع البسلة

-اقلي البطاطس نصف قليه في زيت غزير ساخن ثم ضيفيها وضيفي الاعشاب وعصير الطماطم

- اقلي الباذنجان وضيفيه للخليط ثم انقليه في طاجن فرن وادخليه فرن ساخن ليكمل نضجه ثم قدميه.

مقادير تورلي بالدجاج

قطع دجاج

بسلة

كوسا

فاصوليا خضراء

جزر

بطاطس

بصل

ثوم

عصير طماطم

بهارات

سمنه

ملح

فلفل أسود

طريقة تحضير تورلي بالدجاج

- شوحى البصل فى السمنة على النار ثم ضيفى الملح والفلفل الأسود والبهارات ثم ضيفى قطع الدجاج وقلبى

- ضيفى الخضار والثوم ثم ضيفى عصير الطماطم وقلبى ثم ضيفى الملح والفلفل الأسود

- إتركى الخليط على النار حتى تمام النضج ثم إغرفيه وقدميه