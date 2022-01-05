لايف ستايل

جددي ودلعي ولادك.. 3 طرق مختلفة لعمل التورلي في المنزل: خضار ولحمة وفراخ

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

كتب: هن -

03:39 ص | الأربعاء 05 يناير 2022

تورلي

يعتب رالتورلي سواء بالخضار أو اللحم أو الدجاج، من أكثر الأنواع والأطباق المفضلة على المائدة المصرية، والتي تفضل ربات المنازل إعدادها بأكثر من طريقة، حتى تجذب أطفالها لتناول الطعام داخل المنزل.

ويُقدم هُن طريقة عمل التورلي، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير تورلي بسلة

بسلة  

بصل  

طماطم  

جزر  

كرفس  

كرات  

بطاطس 

 باذنجان 

 كوسة 

زيت عباد الشمس  

ثوم  

زعتر  

ماء  

فلفل  

كزبرة خضراء  

معجون طماطم  

دقيق  

طريقة تحضير تورلي بسلة

- افرمى البصل والثوم و الكرفس و الكرات فى الكبة مع الجزر

- ضعي خليط البصل و الثوم و المفرومين علي النار في زيت

- قطعي الباذنجان مكعبات و حمريه في الزيت

- افرمى الطماطم مع الفلفل و معجون الطماطم و ماء و تضاف الى البوكيه جارنيه و زعتر و كزبرة

- قطعي البطاطس و الكوسة و ضعيهم في الزيت مع البصل و الثوم و عليهم معجون الطماطم و ضيفي ماء حتي ينضج

- ضعى المكونات كلها فى بايركس الفرن مع البسلة مع اضافة القليل من الماء و يدخل الفرن لمدة 20 دقيقة و يقدم بالهنا.

75784f717d.jpg

مقادير تورلي لحم بالخضروات

لحم  

بطاطس  

طماطم  

عصير طماطم  

بسلة  

جزر  

كوسة  

باذنجان  

ثوم  

بصل  

كرفس  

كرات  

فلفل حار  

زيت ذرة  

ملح  

فلفل أسود  

طريقة تحضير تورلي لحم بالخضروات

- قطعي البصل قطع صغيرة وضعيه في طاسة بها زيت على النار

- افرمي الثوم ثم اضيفيه للبصل واتركيه حتى يصفر ثم اضيفي مكعبات اللحم

- ضيفي الخليط واستمري في التقليب

- قطعي الجزر والكوسة مكعبات صغيرة مع قطعيتن طماطم وضيفيهم مع البسلة

-اقلي البطاطس نصف قليه في زيت غزير ساخن ثم ضيفيها وضيفي الاعشاب وعصير الطماطم

- اقلي الباذنجان وضيفيه للخليط ثم انقليه في طاجن فرن وادخليه فرن ساخن ليكمل نضجه ثم قدميه.

4942b4d76c.jpg

مقادير تورلي بالدجاج

قطع دجاج  

بسلة  

كوسا  

فاصوليا خضراء  

جزر  

بطاطس  

بصل  

ثوم  

عصير طماطم  

بهارات  

سمنه

ملح  

فلفل أسود  

طريقة تحضير تورلي بالدجاج

- شوحى البصل فى السمنة على النار ثم ضيفى الملح والفلفل الأسود والبهارات ثم ضيفى قطع الدجاج وقلبى

- ضيفى الخضار والثوم ثم ضيفى عصير الطماطم وقلبى ثم ضيفى الملح والفلفل الأسود

- إتركى الخليط على النار حتى تمام النضج ثم إغرفيه وقدميه

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا