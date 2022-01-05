أوميكرون يصيب أكثر من مليون أمريكي في يوم واحد.. كيف تحمي نفسك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - سجلت الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من مليون إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في يوم واحد الإثنين، حيث تحول المتحور أوميكرون إلى ما يشيه موجة تسونامي تجتاح جميع جوانب الحياة الأمريكية اليومية.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن المتحور شديد العدوى دفع الإصابات إلى رقم قياسي، يزيد بهامش كبير على أكبر عدد تسجله أي دولة منذ بداية الوباء قبل نحو عامين.

ويقترب العدد الجديد من ضعف الرقم القياسي السابق، الذي بلغ 590 ألف حالة، الذي سجلته أمريكا قبل ذلك بأربعة أيام فقط، والذي كان أيضا ضعف العدد المسجل قبل أسبوع.

ومؤخرًا قالت منظمة الصحة العالمية إن المتغير الجديد ينتشر بمعدل غير مسبوق، وحثت الدول على الاستعداد واتخاذ الإجراءات المناسبة لاحتوائها، يحسب موقع timesofindia.

وحذر خبير منظمة الصحة العالمية، بروس إيلوارد، بشدة من "القفز إلى نتيجة مفادها أن هذا مرض خفيف"، وحث على التعامل مع المتغير بجدية أكبر بدلاً من رفضه باعتباره "معتدلًا".

ونصح رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس بعدم "اعتبار أوميكرون معتدلاً"، في حين أنه قد يسبب أعراضًا أقل حدة، فإن الزيادة في عدد الحالات قد تطغى على نظام الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم.

وبعد الدمار الذي سببه فيروس كورونا بجميع موجاته التي شهدها العالم، علينا تجنب أي وضع مماثل، باتخاذ جميع التدابير الوقائية، والتي من أهمها:

-ارتداء الأقنعة والحفاظ على التباعد

ينتشر فيروس كورونا بشكل أساسي بين الأشخاص من خلال الاتصال الوثيق وعبر الهباء الجوي، لذا فإن ارتداء الأقنعة يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالفيروس إلى حد كبير.

كما أن الحفاظ على مسافة مناسبة من الأشخاص الآخرين، وغسل يديك بعد لمس المناطق التي يتم الوصول إليها بشكل متكرر، يمكن أن يقلل أيضًا من خطر الإصابة بالعدوى.

- كيف تحمي أطفالك؟

كآباء، فإن الخطوة الأولى لحماية أطفالك هي الحصول على لقاح كورونا، بالنظر إلى أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا لم يتلقوا بعد لقاحاتهم، يجب على من حولهم ، المؤهلين للحصول على اللقاحات، ألا ينتظروا بعد الآن.

عليك التأكد من أن طفلك يرتدي قناعًا، في كل مرة يخرج فيها أو يذهب إلى المدارس أو يشارك في أنشطة في الهواء الطلق، كما أنه من الأفضل الأفضل تقييد زياراتهم الخارجية في الوقت الحالي، كما يجب أن يكون غسل اليدين والتعقيم من الأشياء الأساسية التي يجب تعليمها للأطفال في الوقت الحالي.