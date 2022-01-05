ماسكات طبيعية لعلاج تقصف الشعر.. «جربيها»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

الشعر تاج المرأة وزينتها، لذلك يزداد اهتمامها به خوفا من تعرضه للجفاف والتقصف، ودائما ما تبحث النساء عن الطرق الطبيعية لعلاج الشعر حتى لا تعرضه للإصابة بالأمراض الناتجة عن الآثار الجانبية للمواد الكيميائية المستخدمة في علاجه.

ماسكات العناية بالشعر الدهني والجاف والعادي والمختلط

ويستعرض «هُن»، خطوات علاج تقصف الشعر بأنواعه المختلفة سواء الجاف أو الدهني أو العادي أو المختلط، وفقا لموقع موقع «health line»، في السطور التالية:

ماسكات لعلاج تقصف الشعر الدهني

ماسك النعناع

هرس الكمية الكافية من النعناع الطازج، مع أربع ملاعق كبيرة من جل الألوفيرا، وملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون، وتقلب المكونات حتى الحصول على خليط متجانس، ويوضع على فروة الرأس لمدة تتراوح بين 5 إلى 10 دقائق.

ماسك إكليل الجبل

نقع 3 ملاعق من أوراق إكليل الجبل الطازج أو المجفف في كوب من الماء المغلي، وعندما يبرد صفي الماء، ودلكي بالخليط والسائل فروة الرأس بالكامل، واتركيه طوال النهار على الشعر دون غسيل حتى يخترق ألياف الشعر.

ماسك زيت شجرة الشاي

مزج قطرات من زيت شجرة الشاي مع الشامبو، ودلكي فروة الرأس باستخدام مزيج مصنوع من بضعة قطرات من زيت شجرة الشاي وبعض الزيوت مثل زيت جوز الهند، وزيت اللوز، ويترك المزيج لمدة ساعتين قبل غسل الفروة والشعر كالمعتاد.

ماسك خل التفاح

مزج ملعقتين من خل التفاح بالماء، وغسل الشعر بالشامبو وتنشيفه بالمنشفة جيدا، ويطبق خليط خل التفاح والماء على الشعر بالتساوي، وتدلك منطقة فروة الرأس، ويترك الخليط لبضع دقائق على الشعر، ويغسل بالماء الفاتر.

ماسك جل الألوفيرا

يمكن وضع جل الألوفيرا على فروة الرأس قبل الشامبو، فهو يساعد على تقليل القشرة المتراكمة في فروة الرأس كما يزيل الجلد الميت الزائد ويحافظ على درجة الحموضة لفروة الرأس عند تعرضها لمستحضرات العناية بالشعر.

ماسك الشاي الأخضر

يضاف 2 إلى 3 أكياس من الشاي الأخضر إلى الماء المغلي وينقع لمدة 5 دقائق، يضاف مقدار من زيت جوز الهند والعسل إلى الشاي وتمزج المكونات جيدا، يوضع المزيج على الشعر لفترة من الوقت ويغسل الشعر باستخدام الشامبو.

ماسك عصير الليمون

خلط ربع كوب من عصير الليمون بالماء الدافىء، ووضع الغسول على الشعر بعد غسله بالشامبو، تدليك الغسول جيدا من خلال الشعر وشطفه مرة اخرى بالماء.

ماسكات للشعر الجاف

يخلط 1 بيضة و2 ملعقة كبيرة زيت أرجان، يضرب البيض ثم يضاف إليه زيت الأرجان ويقلب جيدا، وضع الخليط على الشعر بالكامل ثم يغطي الشعر بغطاء بلاستيكي، ترك الخليط لمدة ساعة كاملة ثم شطف الشعر بالماء جيدا والشامبو يمكن تحضيره مرة واحدة أسبوعيا.

ماسك زيت الأفوكادو للشعر

خلط 3 ملاعق من زيت الأفوكادو مع موزة وملعقة كبيرة من زيت جوز الهند وملعقة كبيرة من العسل، ووضع هذه المكونات في الخلاط.

ماسك الجلسرين للشعر

للحصول على شعر ناعم خال من المشكلات يتم خلط كمية من الجلسرين مع اللبن، وتوضع على فروة الرأس مع التدليك، وهذه الوصفة تساعد في الحصول على شعر لامع.

ماسكات لعلاج تقصف الشعر العادي

هذا النوع من الشعر يتناسب معه كل أنواع ماسكات الشعر.

الشعر المختلط

يعتبر الشعر المختلط، دهنيا في بداية فروة الرأس، وجافا في الأطراف، لذلك يطلق عليه الشعر المختلط، ومن مكونات الماسكات التي تتناسب معه:

ماسك العسل

احضري عدد من أوراق الشاي الأخضر وملعقة عسل وملعقة زيت جوز هند، وضعي أوراق الشاي في كوب من الماء المغلي، وأضيفي إليه العسل وزيت جوز الهند، ويوضع الماسك على الشعر لمدة 30 دقيقة، ويمكن تحضيره مرة أسبوعيا.

ماسك الطماطم للشعر

احضري حبة طماطم متوسطة منزوعة البذر، واخلطي الطماطم في الخلاط لصنع المعجون وتوزيعه على فروة الرأس وجذور الشعر، ويتم التدليك في حركة دائرية لمدة 15 دقيقة، وغسله بالماء البارد، ويكرر مرة كل أسبوع.

ماسك اللبن للشعر

يتم هرس موزتين مع ملعقتين كبيرتين من اللبن الرائب، وتمزج المكونات جيدا، ويوزع المزيج على الشعر وفروة الرأس وتغطية الشعر بقبعة الاستحمام البلاستيكية لمدة 45 دقيقة، ثم غسل الشعر جيدا بالماء والشامبو.

طرق العناية الطبيعية بالشعر في الشتاء

المحافظة على رطوبة الشعر من خلال شرب كميات كبيرة من الماء التي تساعد في الحفاظ على رطوبة الشعر.

تجنب الإفراط في تصفيف الشعر، وذلك لأن الحرارة يمكن أن تسبب جفاف الشعر وفروة الرأس، ما يزيد من مخاطر التلف.

قص الشعر بانتظام

يمكن لفصل الشتاء أن يجعل نهايات الشعر جاف وهشة، ويساعد قص الشعر بانتظام الحفاظ على حالة الشعر ومنع تقصفه.

غسل الشعر بالماء الدافىء أو البارد.

ترك الشعر يجف من الماء حتى لا يتعرض للتقصف.