الامارات | «نيكولي»..تصاميم لروح المرأة الجميلة

شكرا لقرائتكم خبر عن «نيكولي»..تصاميم لروح المرأة الجميلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - العلامة التجارية الفاخرة، نيكولي، التي يقع مقرها في دبي منذ إنشائها في عام 2004، تعمل مع المصانع الحرفية في جميع أنحاء العالم. من الزخارف إلى الصور الظلية واللمسات الأخيرة، يعمل الفريق باستمرار على شيء خاص لعملائه من النخبة. منح النساء خيارات ارتفاع ساحرة ومريحة تعكس الأناقة، وبذلك تصبح نيكولي صديقها المقرب النهائي. تقدم العلامة التجارية خيارات متنوعة ومذهلة للأناقة من الشقق، والصنادل ذات الكعب العالي، والمضخات، وأكثر من ذلك الذي أصبح عنصرًا أساسيًا في خزانة الملابس لعالم الشرق الأوسط الراقي. متوفر في دبي مول ومردف سيتي سنتر ودبي فستيفال سيتي وسوق قريات وأبو ظبي مول وياس مول.

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