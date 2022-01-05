الامارات | النشاط اليومي أفضل من التمارين المنتظمة

شكرا لقرائتكم خبر عن النشاط اليومي أفضل من التمارين المنتظمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشارت دراسة جديدة إلى أن الذهاب يومياً لصالات ممارسة الرياضة، ليس له التأثير الإيجابي الذي تحدثه الحركة المنتظمة على مدار اليوم.

ويقول معدو الدراسة إن الأشخاص الذين يختارون ممارسة نشاط منتظم داخل صالات الرياضة كتمرين وحيد، قد يكونون أقل لياقة من هؤلاء الذين يتحركون طوال اليوم. ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين شاركوا في العديد من الأنشطة قصيرة المدد التي أبقتهم في حالة حركة منتظمة طوال اليوم، كانوا أقل عرضة لاكتساب الوزن بمجرد فقدانهم بعضاً من وزنهم. وقال الأستاذ بقسم الصحة وعلوم الرياضة في جامعة ويك فورست بنورث كارولينا، جايسون فانينغ: «عندما تحل (فترة قصيرة) من النشاط القوي محل الأشياء المنتظمة، يمكن أن يؤدي هذا إلى إعادة اكتساب الوزن، وكذلك خسارة الكتلة العضلية».

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