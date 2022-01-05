محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

أعلنت شركة موفانو عن إطلاق خاتم ذكي لقياس الوظائف الحيوية بالجسم، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES، الذي تحتضنه مدينة لاس فيجاس في الفترة من 5 إلى 8 كانون ثان/يناير.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن الخاتم الذكي الجديد يقوم بقياس ضغط الدم ومستوى السكر بالدم ومعدل ضربات القلب وتقلب معدل ضربات القلب ومعدل التنفس وجودة النوم ودرجة حرارة الجسم وتشبع الدم بالأكسجين.

ومن المقرر أن تطلق موفانو الخاتم الذكي الجديد خلال النصف الثاني من العام الجاري، غير أنها لم تكشف بعد عن الأسعار.