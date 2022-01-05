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توقعات الأبراج وحظك اليوم 5-1: نصيحة لهؤلاء وتحذير لآخرين

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محمد اسماعيل - القاهرة - برج الحمل :

عاطفياً: أنت بحاجة لعشاء رومانسي يجمعك بالشريك لتهدئة الأمور المتوترة.

مهنياً: ترقية طريقها إليك، تجني ثمرة اجتهادك.

مالياً: مكافأة مالية وتقدير من زملائك ومديرك في العمل.

برج الثور:

عاطفياً: تمتلك طاقة حب كبيرة اليوم، شريك حياتك ينتظر منك مفاجآتك السعيدة.

مهنياً: دعك من بعض الحماقات التي تحدث حولك. ركز فيما تعمل ولا تشتت انتباهك.

مالياً: تتحسن أمور المادية يوما بعد يوم، كن حذرا فيما سيأتي بعد.

برج الجوزاء:

عاطفياً: برج الجوزاء تلتقي صديقا أو حبيبا كنت تنتظره منذ زمن.

مهنياً: ستزول بعض العقبات في العمل، تفاءل

مالياً: لديك خطط مؤجلة، حان الوقت لإنجازها كما يمكنك الاستعانة بزملائك.

برج السرطان:

عاطفياً: توتر مع الشريك، لذا تعامل مع الأمر بحكمة عزيزي برج السرطان.

مهنياً: لا تترد في طلب المساعدة من زملائك، روح التعاون قد تكون أساس للنجاح.

مالياً: عليك التركيز في عملك لتحقيق ما تريده وزيادة دخلك.

برج الأسد:

عاطفياً: برج الأسد، الشريك ينتظر منك الكثير، مفاجأة سارة قد تزيل الخلافات.

مهنياً: فكر خارج الصندوق لتحقيق أهدافك العملية.

مالياً: تنتظر مكافأة تقديرا لعملك، قد تكون مالية أو معنوية.

برج العذراء:

عاطفياً: برج العذراء اليوم مناسب للتنزهه مع الأهل والأقارب.

مهنياً: تنمية مهاراتك وتطويرها أمر هام للحصول على فرصة عمل أفضل.

ماليا: تشعر بعدم الرضى عن دخلك وتسعى لزيادته، فكر بحكمة حتى لا تخسر ما في يدك.

برج الميزان:

عاطفياً: برج الميزان اليوم ليس يومك، اجلس بالمنزل وشاهد فيلمك المفضل واستمتع بعيدا عن صخب الحياه خارجيا.

مهنياً: تشعر بضغط في العمل يصيبك بالتوتر، اهدأ لتتمكن من إنجازه على أكمل وجه.

مالياً: أنت بحاجة لمراجعة حساباتك ومصروفاتك الفترة الحالية.

برج العقرب:

عاطفياً: برج العقرب طاقة حب تسيطر عليك تجاه الشريك، عبر عن مشاعرك ولا تتردد.

مهنياً: أنت بحاجة لأخذ قسط من الراحة.

مالياً: كن حذرا فأنت كثير الإنفاق على ما لا تحتاجة.

برج القوس:

عاطفياً: برج القوس صعوبات تمر عليك مع الشريك، تجازوها بحكمة وعقل.

مهنياً: دماغك مزدحم بالأفكار، رتبها واعرضها على مديرك بثقة ولا تتردد.

مالياً: طالب بمستحقاتك المالية في عملك، هذا حقك.

برج الجدي:

عاطفياً: برج الجدي تشعر بفراغ عاطفي، اندمج في عائلتك واشعر بالحب بينهم.

مهنياً: أحلامك قد تتحول لواقع، احذر التكاسل.

مالياً: لديك تحسن على الصعيد المادي، ولكن احذر التبذير.

برج الدلو:

عاطفياً: برج الدلو تشعر بالغدر من الشريك، لا تتخذ قرار قبل أن تتأكد.

مهنياً: يصيبك الإجهاد، اطلب إجازة واستمتع وانطلق بعيدا عن العمل.

مالياً: لتحسين وضعك المادي ابحث عن فرصة عمل أخرى مناسبة لإمكانياتك.

برج الحوت:

عاطفياً: برج الحوت اخذر تفاقم الخلافات مع الشريك.

مهنياً: لا تجعل المشاجرات تؤثر على تركيزك في العمل.

مالياً: حان الوقت للبدء في مشروع جديد، لكسب المزيد من الأموال.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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