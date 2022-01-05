«سميرة» تقيم دعوى خلع بعد 5 سنوات: «بيفتش في هدومي»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«بيفتش في هدومي».. بهذه العبارة كشفت «سميرة» معاناتها في حياتها الزوجية، بعد مرور 5 أعوام، وسبب إقامتها دعوى خلع في محكمة الأسرة، وأسباب حرمان نفسها من الإنجاب.

بعد سنوات من التفكير، حاولت الزوجة إقناع نفسها باستمرار الحياة مع زوجها، لكنها لم تجدي نفعا، لأنها كانت ترى منه معاملة سيئة، أفقدتها القدرة على الاستمرار في العلاقة الزوجية، إذ استغل الزوج زوجته ماديا بشكل مبالغ فيه، موضحة لـ«هن»: «مكنش بياخد مني فلوس بس، لكن كان ممكن يدور في لبسي على الفلوس لو قالتله مش معايا».

سميرة تقيم دعوى خلع: «بيفتش في هدومي على الفلوس»

لم يمر يوما طوال الـ5 سنوات إلا وتكتشف الزوجة صفة سيئة مختلفة عن الأخرى، فتكفلت بمختلف نفقات المنزل رغم عدم وجود أبناء، إذ قررت الامتناع عن الإنجاب منه خوفا على مستقبل أولادها، حسب حديثها.

طباع زوجها كانت مختلفة قبل الزواج، متابعة:«لو كنت أعرف أن طبعه بالشكل ده، وإنه بخيل مكنتش اتجوزته، ولا فكرت فيه لكن طباعه ظهرت في شهر العسل، لما لقيته بيدفعني فلوس الأكل والشرب».

اعتقدت الزوجة الثلاثينية أنها تستطيع تغيير طباع زوجها، إلا أنها فشلت رغم الحديث معه باستمرار، معقبة: «اتكلمت معاه كتير إن مينفعش ياخد فلوسي، والنتيجة يتعدل شهر ويرجع تاني لطباعه الغريبة».

إقامة دعوى خلع

آخر خلاف حدث بينهما زاد داخلها الشعور بضرورة الانفصال عن زوجها، وخاصة بعد الاعتداء عليها بالضرب، بشكل مبرح اعتراضًا للحصول على راتبها، لتطلب الطلاق من زوجها، وبعد الرفض لم تجد طريقة سوى إقامة دعوى خلع تحمل رقم 864، في محكمة أسرة أكتوبر للانفصال عن زوجها.