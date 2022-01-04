5 حيل لدعم الصحة النفسية للطفل.. نصائح ذهبية

القاهرة - سمر حسين - ماما

تهتم العديد من الأمهات بصحة أطفالهن، من خلال تقديم الأغذية المختلفة التي تقوي العضلات، لكنهن يتغافلن دعم الصحة النفسية التي تؤثر بشكل كبير على حياة الطفل، لذا ترصد «هن» في التقرير التالي طرق تساعد الأمهات في تقديم الدعم النفسي لأطفالهن، نقلا عن Every Body Health.

طرق تقديم الدعم النفسي للأطفال

- توفير الثقة

تبدأ العلاقة القوية بين الأم وطفلها عند توفير مشاعر الثقة، لذا يلزم تبادل مشاعر الثقة بينك وبين طفلك، من خلال تلبية احتياجاته النفسية والاجتماعية، واحتواءه عندما يشعر بالحزن، إذ يحتاج الأبناء إلى الاتصال والاهتمام بهم دائمًا.

- الحرص على إنشاء عادات صحية

لا تقتصر فوائد العادات الصحية التي تتبعها الأمهات في وضع نظام غذائي صحي على دورها في دعم الصحة العامة فقط، إذ يكون لها دور فعال على الصحة العقلية والنفسية للطفل، بالإضافة إلى ممارسة التمارين الرياضية.

- دعم العلاقات الصحية

تعتبر علاقة الطفل بالآباء من أولى العلاقات الأساسية التي تدعم الصحة النفسية للطفل، ولكن ليست وحدها فقط، سيكون الطفل معافى نفسيًا عند تحسن علاقته مع الأقرباء من أفراد الأسرة، حتى إذا كنت من الأمهات الذين يرغبون في قضاء الوقت بمفردهم، يلزم عليك تصحيح ذلك في طفلك، والسماح له بالتعامل مع أشخاص آخرين.

- تخصيص وقت للعب مع طفلك

احرصي على تخصيص وقت خلال اليوم للجلوس مع طفلك واللعب معه، وعليك بالتنحي عن أشغالك، والأعمال المنزلية التي تقومين بها، واحرصي على التفرغ التام للعب مع طفلك فقط.

- امنح طفلك خبراتك

في حين أنه من الضروري تقديم الدعم لطفلك وحمايته من الضغوط النفسية، إلا أنه لا يسلم من التعرض إلى الإيذاء النفسي أو الضغوط ربما من قبل أصدقائه، أو مع المحيطين به من وقت لآخر، لذا يلزم عليك تهيئته نفسيًا، لمعرفة طرق التعامل مع الضغوط النفسية التي تطرق عليه.