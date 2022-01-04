طليقة توفيق عكاشة عقب إخلاء سبيله: «هقدم بلاغ للنائب العام»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت رضا الكرداوي، طليقة الإعلامي توفيق عكاشة، إنها في طريقها لقطاع الأمن العام، لتقديم الأوراق الجديدة التي تملكها في قضايا النفقة التي حصلت عليها ضد طليقها، وتدينه بدفع 420 ألف جنيه، تنفيذ لقضايا النفقة التي رفعتها ضده.

وجاءت خطوة طليقة توفيق عكاشة، عقب إخلاء سبيله، الذي تم قبل قليل، بعدما ألقت قوات الأمن القبض عليه في مطار القاهرة الدولي أثناء سفره، لتنفيذ قضايا سب وقذف، وذكرت «الكرداوي» خلال تصريحها لـ«هن» أن ما فعله طليقها هو تحايل على القانون لأنه قدم أوراق قديمة تثبت أنه دفع النفقة، وهو بالفعل كان دفع جزء قديم، لكنه توقف منذ 7 أعوام.

وذكرت رضا الكرداوي، أنها سوف تقدم بلاغ للنائب العام لتنفيذ ما عليه من أحكام، موضحة أنها قامت برفع 3 أحكام ضده، وقيمة متجمد النفقة 900 ألف جنيه، وصدر ضده أحكام بدفع 420 ألف جنيه.

إخلاء سبيل توفيق عكاشة

ومنذ قليل، تم إخلاء سبيل الإعلامى توفيق عكاشة، بعدما ألقت قوات الأمن القبض عليه في مطار القاهرة الدولي أثناء سفره لتنفيذ أحكام سابقة في قضايا سب وقذف، وكشف عن تفاصيل هذا الأمر في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

وقال الإعلامي توفيق عكاشة بأن ما حدث ضده مؤامرة، وقال: «ما حدث هو مؤامرة من تدبير جماعة الإخوان المسلمين لأن هناك بعض الخلايا النائمة، هذه الخلايا قامت بالعرض الخاطئ على المسؤلين أثناء تواجدى فى منطقة مطار القاهرة الدولى».

وكشف «عكاشة» بأنه سرعان ما انكشفت تلك المؤامرة قائلًا: «الحقيقة ظهرت والهدف من الموضوع دا كله أن يلعب الإخوان المسلمين لعبة فتنة تؤدي إلى حالة البلبلة، مستغلين اسمي نظرا لأننى راجل محترم، فهذه الأشياء كلها لن تستطيع أن تؤدي إلى وجود فتنة لأن أنا بوضح الأمر».