رد صادم من الأطباء بعد حديث سمية الخشاب عن فوائد تناول «الكوارع»

القاهرة - سمر حسين - صحة

تصدرت الفنانة سمية الخشاب، أحاديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد تصريحها التلفزيوني حول حرصها على تناول «الكوارع»، ما أثار جدلًا كبيرًا على منصات السوشيال ميديا، إذ قالت «أنصح كل الناس بما إننا في الشتا بالكوارع، وخصوصًا الرجلين الأمامية للبقرة، مفيدة جدًا لو بتشتكوا من الآم الظهر، العظام، والمفاصل، وكلها كولاجين، وحلوة أوي لوشكم».

لذا تواصل «هن» في التقرير التالي مع أطباء الجلدية، والعظام، لمعرفة مدى صحة تناول «الكوارع» على البشرة وعظام الجسم.

لا علاقة بين «الكوارع» والبشرة

يقول أحمد الغندور طبيب الجلدية والتجميل لـ«هن» قائلًا: «دعوا العلم لأهله»، الكوارع ترفع الكوليسترول في جسم الانسان، ما يؤدي إلى حدوث أضرار على صحة الانسان قد تصل به حد الوفاة، كما أكد على أنه لا يوجد للكولاجين مصادر خارجية، نحن نحصل عليه من داخلنا فقط».

أما عن فوائد تناول الكوارع للبشرة، قال الطبيب: «لا يوجد أي دراسات أو ثوابت علمية تثبت ذلك، الشيء الوحيد المثبت علميًا هو رفعها الكوليسترول».

ومن جانبه، يقول الدكتور حامد الجوهري، استشاري جراحة العظام ومدير في الهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات التعليمية، إن نصيحة سمية الخشاب غير صحيحة، قائلًا: « وجود مواد جلاتينية وبروتينية في الكوارع معتقدين هتتاكل في البطن وتنزل في المفصل كلها أفكار خاطئة».

الإفراط في تناول «الكوارع» يضر بالكبد

وتابع استشاري جراحة العظام، أن «الكوارع» بها كمية كبيرة جدًا من الدهون، وبالتالي تؤثر على الأمعاء، الكبد، الكلى، فالعصارة الكبدية ذات حجم معين، ولا تتحمل كم الدهون الذي تستقبله، ما يؤدي إلى تراكمها بالإضافة إلى حدوث تلبك معوي.

وأشار «حامد» إلى أنه يمكن تناول «الكوارع» ولكن في الحد المناسب، إذ يلزم عدم الإفراط في تناولها، حفاظًا على الصحة العامة للأفراد، وعدم الاستماع إلى النصائح التي توجه دون حقائق، وأدلة علمية.