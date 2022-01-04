ملك قورة بإطلالة مثيرة في أحدث جلسة تصوير.. «الغزالة رايقة»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شاركت الفنانة ملك قورة، متابعيها عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام» جلسة تصوير جديدة خضعت لها، بمناسبة احتفالات العام الجديد 2022، أثارت تفاعل الجمهور، إذ ظهرت بـ «بدلة» لامعة من اللون الأخضر، ولملمت شعرها من الأمام، ورفعته على شكل ذيل حصان، كما أنها اختارت مكياج هادئ، وجلست وسط الألعاب وزينة الاحتفال بالعام الجديد.

وأثارت ملك قورة تفاعل كبير بين متابعيها بسبب جلسة التصوير، إذ تلقت الكثير من التعليقات من الجمهور وأصدقائها بالوسط الفني، فكانت من ضمن التعليقات التي تلقتها: «ضحكتك فقلبي والله.. ملكة جمال في العالم.. إيه القمر.. صور تحفة.. ضحكتك بتظبط مود اليوم.. الغزالة رايقة.. حلوة السيشن جدًا».

آخر أعمال ملك قورة

يذكر، أن آخر أعمال الفنانة ملك قورة مسلسل «إجازة مفتوحة»، المذاع على قناة ON، ومن بطولة شريف منير، لقاء الخميسي، سميحة أيوب ونور محمود.

كما شاركت ملك قورة في فيلم «200 جنيه»، وجاء الفيلم من بطولة عدد كبير من الفنانين الكبار، منهم: « إسعاد يونس، أحمد السقا، ليلي علوي، أحمد آدم، أحمد رزق، هاني رمزي، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، غادة عادل، أحمد السعدني، طارق عبد العزيز، محمود حافظ، محمود البزاوي، مي سليم، نيرمين زعزع، ملك قورة، نهى صالح، دينا فؤاد».

أزمة مسلسل «شقة 6»

وخلال الفترة الماضية التي شهدت أزمة مسلسل «شقة 6»، تداولت بعض التصريحات للفنانة ملك قورة من صفحة على «فيس بوك»، منسوبة باسمها، لكنها نفت وجود أي حساب لها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وأن الحساب الرسمي لها هو تطبيق «إنستجرام».

وكتبت ملك قورة، عبر الـ«إنستجرام»: «ياجماعة أنا معنديش أكونت على فيس بوك نهائيا، وأنا غير مسؤولة وليس لي علاقة بأي تصريحات تصدر منه.. ده أكونت فيك (كاذب)».