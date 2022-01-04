تناول بياض البيض.. حكاية شخص فقد 34 كيلو من وزنه في 9 أشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

عانى المهندس الهندي فيكاس كومار، البالغ من العمر 29 عامًا، من السمنة لفترة طويلة، وشكلت زيادة الوزن تحديات كبيرة لحياته، لم يقتصر الأمر على إعاقة الأنشطة الأساسية مثل صعود السلالم، بل أصبح أيضًا سبب جميع مشاكله الصحية.

سرعان ما أدرك أن الوقت قد حان لاتخاذ إجراء، لقد فهم خطورة الموقف وقرر إنقاص وزنه، مع الالتزام والصبر والعمل الجاد، فقد في النهاية نحو 34 كيلوجرامًا واستمر في العمل من أجل تحقيق بنية بدنية متناسقة، ها هي رحلته لفقدان الوزن نستعرضها وفقا لموقع timesofindia.

كان أعلى وزن مسجل لفيكاس كومار 128 كجم، وفقد 34 كجم، في مدة استغرقت حوالي 9 أشهر.

نقطة التحول

"قبل عام بالضبط، كان وزني 128 كيلوجرامًا ولم أكن في أفضل حالة، لقد عانيت من حالات صحية متعددة مرتبطة بالسمنة وهذا ما زاد من مخاوفي، عانيت في الأنشطة الأساسية مثل صعود السلالم وفقدت كل شهيتي، وقررت أن أفعل شيئًا ما بشأن الوزن، بغض النظر عن مدى صعوبة الرحلة بالنسبة لي، فقد بذلت قصارى جهدي لتحقيق أهدافي المنشودة"، ما يقول كومار.

النظام الغذائي المتبع

ويشرح كومار نظامه الغذائي الذي اتبعه:

الإفطار: 4 بياض بيض + 1 كوب شاي حليب

الغداء: 2-3 خبز روتي "أشبه بالفينو" + 1 سبزي " مرقة مكونة من السبانخ والكزبرة والبقدونس" + وعاء (يشمل عمومًا 250-300 جم دجاج مسلوق 3 مرات في الأسبوع).

العشاء: ملعقة واحدة من بروتين مصل اللبن مع 250 مل من الحليب الخالي من الدسم

وجبة ما قبل التمرين: لا شيء

وجبة ما بعد التمرين: ملعقة واحدة من بروتين مصل اللبن مع 250 مل حليب خالي الدسم

"اليوم الفري": دجاج بالكاري ودجاج تندوري مرة واحدة في الأسبوع

وصفات منخفضة السعرات الحرارية: بياض البيض والشوفان المسلوق

نظام التمرين

في البداية لمدة 3 أشهر، أدى تمارين الكارديو المكثفة لمدة 1.5 ساعة ثم خلال الأشهر الستة التالية 1.5 - 2 ساعة من تمارين القوة.

أسرار اللياقة

يشرح كومار: "يعد الالتزام بعملية وأهمية نقص السعرات الحرارية والإيمان بها أمرًا في غاية الأهمية عندما تحاول إنقاص الوزن، بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تظل صبورًا، أدركت قوة اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات وعالي البروتين".

كيف أظل متحفزًا؟

"التطور هو الذي يجعلني أستمر، بصرف النظر عن ذلك، فإن أهدافي وحلمي في الحصول على جسم متناسق هو ما يحفزني أكثر".

كيف تضمن أنك لا تفقد التركيز؟

"كونك ملتزما هو الشيء الوحيد الذي يوفر لك النتائج المرجوة، أتذكر الأيام التي كان الناس يضحكون فيها علي،أذكر نفسي بذلك، ولهذا السبب لم أتعثر أبدًا".

ما هو أصعب أمر في زيادة الوزن؟

"كان أصعب أمر في زيادة الوزن بالنسبة لي هو عدم قدرتي على المشي لمسافة نصف كيلومتر، أعاني من ضيق في التنفس أثناء صعود السلالم أو الذهاب في نزهة شاقة، عانيت من مشاكل في الجهاز الهضمي وعانيت من نوبات متكررة من آلام الجسم وتقلب المزاج وتهيج".

ما هي أكبر مشكلة حدثت لك ؟

"كان اليوم الأول من تدريبي في صالة الألعاب الرياضية، لم أتمكن حتى من أداء تمرين واحد وضحك الناس علي".

ما هي تغييرات نمط الحياة التي قمت بها؟

"يلعب التمثيل الغذائي دورًا مهمًا في فقدان الدهون، لا يمكن تحسينه إلا عند إجراء تغييرات معينة على نمط حياتك، بالكاد أكلت أي شيء دهني، استيقظت في الصباح الباكر وأتناول 4 وجبات صغيرة على مدار اليوم، بالإضافة إلى ذلك ، شربت 5-6 لترات من الماء إجباريًا بعد 7 مساءً ولم أتناول طعامًا (مخفوق البروتين فقط)، لقد حرصت أيضًا على أن أنام لمدة 7-8 ساعات على الأقل في الليل، مما أدى إلى التخلص من جميع مصادر التشتيت في حياتي".

الدروس المستفادة من إنقاص الوزن:

إذا كان لديك التفاني المناسب والتحلي بالصبر في هذه الرحلة، فلا شيء مستحيل.