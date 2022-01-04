4 نصائح من أجل أحلام سعيدة وتجنب الكوابيس أثناء النوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور جمال

نتعرض جميعاً للكوابيس أو أحلام سيئة من وقت لآخر، ولكن بالنسبة لبعض الأشخاص، فإنها تتكرر بشكل مبالغ.

وعندما نفيق نكون في حالة الذهول ولاوعي، لذا نعرض أفضل الطرق التي يجب أن تتبعها قبل النوم حتى لا تتعرض للكوابيس، وفق ما أورد موقع "wellandgood".

- تجنب مشاهد الرعب

انتبه للمحتوى الذي تراه قبل النوم، حيث أكدت الأبحاث عدم التفاعل مع أي محتوى سلبي قبل 90 دقيقة من الذهاب إلى السرير، فإذا كنت تشاهد محتوى مزعجًا قبل النوم، فمن المحتمل أن تحلم به.

- سجل أحلامك

حاول أن تكتب في دفتر يومياتك الأحلام، فهذا يساعدك على أن تكون أفضل تجهيزًا لفهم ما تحاول أحلامك إخبارك به.

وعندما تحتفظ بمفكرة للأحلام بمرور الوقت، يمكنك البدء في تحديد ما تخبرك به، ومن هنا، يمكنك تقديم إجابات لنفسك عن كل ما تراه.

- لا تشرب قهوة بعد السابعة مساء

تسبب القهوة مشاكل النوم، لذلك من الأفضل عدم شرب الكافيين على الإطلاق بعد منتصف النهار، لأنه سيبقيك في المراحل الخفيفة من النوم وزيادة احتمالية الكوابيس.

- حاول ألا تأكل قبل النوم

أهم شيء هي تجنب تناول الطعام مطلقًا في غضون ساعتين من وقت النوم، إذا تناولت شيئًا ثقيلًا جدًا، فمن المحتمل أن يسبب لك أحلامًا سيئة.