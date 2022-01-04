إطلالات اليوم: سمية الخشاب تتألق بالأسود.. ونسرين طافش ناعمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

هنا الزاهد:

أطلت الفنانة هنا الزاهد ببلوفر باللونين البينك والكاشمير، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين.

سمية الخشاب:

تألقت الفنانة سمية الخشاب بفستان قصير باللون الأسود اللامع مزود بحزام بنفس اللون عند منطقة الخصر، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين.

نسرين طافش:

وارتدت الفنانة نسرين طافش سويت شيرت باللون الأخضر الداكن مع بنطلون بنفس اللون، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الويفي منسدلا على الجانبين.

هدى الأتربي:

كما ظهرت الفنانة هدى الأتربي بفستان قصير باللون الأسود بأكمام منفوخة، واعتمدت مكياجا ترابيا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون النبيتي، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين.

غادة عادل:

وارتدت الفنانة غادة عادل كروب توب بمزيج من الألوان مع جيب، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الويفي منسدلا.