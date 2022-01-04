حسن الرداد يعلق على شائعات انفصاله عن إيمي سمير غانم بـ«باقة ورد وقلب»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شائعات كثيرة ترددت خلال الفترة الماضية بشأن انفصال إيمي سمير غانم عن زوجها حسن الرداد، خاصة بعد ظهور الأخيرة بمفردها خلال أداء مناسك العمرة بالمملكة العربية السعودية، واتهم الجمهور «الرداد» بالتخلي عن زوجته في محنتها.

ومنذ ساعات قليلة، نشر الفنان حسن الرداد، عبر «استوري» على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، باقة كبيرة من الورد على شكل قلب مدون عليها: «من إيمي سمير غانم»، في إشارة منه إلى استمرار علاقتهما.

وعلى الرغم من حالة الحزن التي تعيشها الفنانة إيمي سمير غانم بعد فقدها الديها الفنان سمير غانم، ودلال عبدالعزيز، إلا أنها لم تنس عيد ميلاد زوجها حسن الرداد.

إيمي سمير غانم ترتدي الحجاب

وتصدرت إيمي سمير غانم، منصات السوشيال ميديا في الآونة الأخيرة بعد ارتدائها الحجاب خلال أدائها مناسك العمرة، ما جعل الكثير من متابعيها يعتقدون أنها بالفعل ارتدت الحجاب.

وبعد انتشار شائعات ارتدائها الحجاب، حسمت إيمي سمير غانم، الجدل، من خلال صورة لها عبر «استوري» إنستجرام دون حجاب.

ظهور إيمي سمير غانم لأول مرة بعد وفاة والديها

وكان الظهور الأول لـ «إيمي سمير غانم» بعد وفاة والديها خلال أدائها للعمرة؛ إذ اقتصرت خلال الفترة الماضية على نشر صور لوالديها عبر السوشيال ميديا مطالبة بالدعاء لهما.