الامارات | امرأة تخلع ملابسها علانية لسبب غريب !

شكرا لقرائتكم خبر عن امرأة تخلع ملابسها علانية لسبب غريب ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهر مقطع فيديو غريب امرأة في الأرجنتين قامت بخلع ملابسها حتى أصبحت شبه عارية، وحاولت استخدام ملابسها كغطاء للوجه بدلاً من الكمامة في محاولة باءت بالفشل لدخول محل لبيع الآيس كريم.

"لا تسأل عن قناع وجهي، أنا أرتديه".. هكذا قالت المرأة بجرأة للموظفين في المتجر الواقع بمدينة ميندوزا الغربية، وأظهرت كاميرا مراقبة رجلاً مع بناته الثلاث وهم يتفاجؤون بالمشهد الغريب.

وباءت محاولة المرأة لدخول المحل وهي شبه عارية بالفشل، حيث رفض الموظفون خدمتها وطالبوها بالخروج من المحل.

وذكرت صحيفة "نيويورك بوست" أن المرأة تمكنت من الدخول إلى المحل بعدما ارتدت ملابسها مجدداً وقيام أحد الأشخاص بمنحها قناع وجه يلبي سياسات المحل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news