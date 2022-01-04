تجنبه.. مشروب يتناوله الملايين يضاعف خطر الإصابة بسرطان الأمعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

ربطت دراسة حديثة نُشرت في مجلة Gut التابعة للجمعية البريطانية لأمراض الجهاز الهضمي، بين المشروبات التي تحظى بشعبية كبيرة بـ"مضاعفة" خطر الإصابة بسرطان الأمعاء، والذي يتسبب في إزهاق أرواح عشرات الآلاف من الأشخاص كل عام، على الرغم من الجهود المستمرة لتشخيصه وعلاجه.

الخلايا السرطانية مستعصية على الحل لأنها تنقسم وتتكاثر في الجسم بمعدل سريع، وتنتشر إلى مناطق أخرى في كثير من الأحيان قبل اكتشافها، وتساعد هذه الميزة الداخلية في تفسير سبب انخفاض معدلات البقاء على قيد الحياة عن الأمراض المزمنة الأخرى، وفقًا لموقع express.

وارتبط تناول اثنين أو أكثر من المشروبات المحلاة بالسكر يوميًا في مرحلة البلوغ بـ"مضاعفة" خطر الإصابة بسرطان الأمعاء قبل سن الخمسين - على الأقل لدى النساء، حيث تشير نتائج الدراسة التي نشرتها مجلة Gut، إلى أن كل حصة يومية مرتبطة بمخاطر أعلى بنسبة 16 في المائة، وترتفع إلى 32 في المائة لكل حصة يومية خلال سنوات المراهقة.

وفقًا للمجلة الطبية البريطانية (BMJ)، فإن المشروبات المحلاة بالسكر، مثل المشروبات الغازية، والمشروبات المنكهة بالفواكه، ومشروبات الرياضة والطاقة، تشكل المصدر الرئيسي (39 بالمائة) للسكر المضاف في الأنظمة الغذائية الأمريكية، و 12 بالمائة من يشرب السكان أكثر من ثلاث حصص (8 أوقية سائلة لكل منهما) كل يوم.

لاستكشاف الصلة بين المشروبات المحلاة بالسكر وخطر الإصابة بسرطان الأمعاء، اعتمد الباحثون على المعلومات التي قدمها 95464 مشاركًا في دراسة صحة الممرضات الثانية، وهي دراسة مراقبة مستمرة لـ 116429 ممرضة أمريكية مسجلة تتراوح أعمارهن بين 25 و 42 عامًا عند التسجيل في عام 1989.

أبلغت النساء عما يأكلن ويشربن، باستخدام استبيانات تكرار الطعام التي تم التحقق منها كل 4 سنوات، بدءًا من عام 1991، وأبلغ 41272 منهن عن ماذا وكم شربن خلال سنوات المراهقة (13-18) في عام 1998.

تم توفير معلومات أيضًا عن العوامل المؤثرة المحتملة، بما في ذلك التاريخ العائلي لسرطان الأمعاء، ونمط الحياة، والاستخدام المنتظم للأسبرين أو العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات ومكملات الفيتامينات.

في عام 1989 ، طُلب من المشاركين بالإضافة إلى ذلك تذكر حالتهم الصحية ووزنهم (مؤشر كتلة الجسم) وأسلوب حياتهم في سنوات المراهقة.

خلال 24 عامًا من المراقبة، أصيبت 109 من الناسء بسرطان الأمعاء قبل سن الـ 50، وارتبط تناول كميات أكبر من المشروبات المحلاة بالسكر في مرحلة البلوغ بزيادة مخاطر الإصابة بالمرض بعد مراعاة عوامل الخطر المحتملة المؤثرة.

بالمقارنة مع أولئك الذين شربوا أقل من حصة واحدة في الأسبوع، فإن النساء اللائي شربن كل يوم كن أكثر عرضة للإصابة بسرطان الأمعاء بمعدل الضعف، حيث ترتبط كل حصة يومية بنسبة خطر أعلى بنسبة 16٪.

من بين 41272 شخصًا أبلغوا عن أنماط استهلاكهم ، ارتبطت كل وجبة يومية بزيادة خطر الإصابة بالمرض بنسبة 32٪ قبل سن الخمسين، وارتبط استبدال المشروبات المحلاة بالسكر بالمشروبات المحلاة صناعياً أو القهوة أو الحليب شبه منزوع الدسم أو كامل الدسم بانخفاض خطر الإصابة بسرطان الأمعاء بنسبة 17٪ إلى 36٪ قبل سن الخمسين.

وأضاف الباحثون أن هذه المشروبات تؤدي أيضًا إلى ارتفاع سريع في نسبة الجلوكوز في الدم وإفراز الأنسولين، مما قد يؤدي على المدى الطويل إلى مقاومة الأنسولين والالتهابات والسمنة ومرض السكري من النوع 2.

اقترح الباحثون أيضًا أن هناك أدلة جديدة تشير إلى أن الفركتوز يمكن أن يضعف وظيفة الحاجز المعوي ويزيد من نفاذية القناة الهضمية، مما قد يعزز تطور السرطان.

وفقًا لهيئة الخدمات الصحية البريطانية، يعاني أكثر من 90٪ من المصابين بسرطان الأمعاء من إحدى مجموعات الأعراض التالية:

-التغيير المستمر في عادة الأمعاء، بالتبرز في كثير من الأحيان، مع براز أكثر مرونة وسيلانًا وأحيانًا ألم في البطن.

-دم في البراز بدون أعراض أخرى للبواسير، وهذا يجعل من غير المحتمل أن يكون السبب هو البواسير.

-يحدث ألم البطن أو عدم الراحة أو الانتفاخ دائمًا بسبب تناول الطعام، مما يؤدي أحيانًا إلى تقليل كمية الطعام المتناولة وفقدان الوزن.