بالأسعار.. عروض رحلات نصف العام في أفضل الأماكن السياحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يحرص البعض على قضاء إجازة نصف العام الدراسي في أفضل الأماكن، من أجل الاستمتاع بالأجواء الجميلة والمناظر الخلابة بالتزامن مع فضل الشتاء.

الخليج 365 يقدم عروض رحلات نصف العام في أفضل أماكن مصر، الغردقة وأسوان والأقصر وشرم الشيخ ومرسى علم، وفقا لإحدى شركات السياحة بمنطقة وسط البلد.

الرحلة تشمل :

الإقامة 4 أيام

شاملة جميع الوجبات والمشروبات

شاملة الانتقالات

مواعيد رحلات نصف العام :

من : 4/2/2022 إلى 7/2/2022

من : 7/2/2022 إلى 10/2/2022

من : 10/2/2022 إلى 13/2/2022

من : 13/02/2022 إلى 16/2/2022

من : 16/2/2022 إلى 19/2/2022

طريقه الحجز :

يتطلب الحجز بالتيفون أولا

فرع الشركة " 37 شارع عبد الخالق ثروت وسط البلد، الدور السادس"

تحويل بنكي

فودافون كاش

فـيـزا

فيزا تقسيط (البنك الأهلي)

فيزا تقسيط (بنك مصر)

أون لاين بالفيزا

فـوري

- الغردقة

فندق شتيجنبرجر أكوزا ماجيك

سعر الفرد في الغرفة الثلاثية 4500، الدبل 4925.

فندق سيزار بالاس

سعر الفرد في الغرفة الثلاثية 2850، الدبل 2850.

فندق هاواي لوجاردن- ريفيرا

سعر الفرد في الغرفة الثلاثية 2550، الدبل 2550.

فندق مارلين ان ريزورت

سعر الفرد في الغرفة الثلاثية 2160، الدبل 2410.

- مرسى علم

فندق نوفاتيل مرسى علم

سعر الفرد في الغرفة الثلاثية 2920، الدبل 3460.

- الأقصر وأسوان

فندق دولفين نايل كروز 3 ليال

سعر الفرد في الغرفة الثلاثية 2850، الدبل 2850.

فندق دولفين نايل كروز 4 ليال

سعر الفرد في الغرفة الثلاثية 3650، الدبل 3650.

- شرم الشيخ

فندق كونكورد السلام الأمامي

سعر الفرد في الغرفة الثلاثية 3470، الدبل 4280.

فندق كونكورد السلام الرياضي

سعر الفرد في الغرفة الثلاثية 2570، الدبل 2930.

فندق سي بيتش اكوا بارك

سعر الفرد في الغرفة الثلاثية 3820، الدبل 3875.