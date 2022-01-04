كورونا اليوم: مفاجأة بشأن انتهاء الوباء.. وأوميكرون بمثابة "لقاح طبيعي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع، منذ أكثر من عام على ظهوره يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

مفاجأة بشأن انتهاء الوباء

يسعى الباحثون لمعرفة الوقت الذي سينتهي فيه هذا الوباء الذي تسبب في حدوث قلق وبلبلة في العالم، وقدم موقع "mckinsey."، تقرير يفيد أن الباحثين أكدوا أن آخر متغيرأوميكرون ليس خطير ولكنه سريع الانتشار، مشددين أن أخذ اللقاح يعد من الأمور المهمة لأنها تقلل الإصابة من متغيرات كورونا.

وأشار الدكتور ألبرت كو أخصائي الأمراض المعدية في كلية بيل للصحة العامة، أن فيروس كورونا سيبقي معنا للأبد، ولن نتمكن من القضاء عليه ولكن يمكن السيطرة عليه من خلال المواجهة والمعرفة وتحديد طرق العلاج المختلفة.

هل يمكن أن يكون أوميكرون بمثابة "لقاح طبيعي"؟

فيما يتعلق بمتغير فيروس كورونا الجديد ، ظهرت العديد من الافتراضات والتكهنات والحقائق، في حين أن البديل المثير للقلق المعروف أيضًا باسم متغير أوميكرون قد أثر على العديد من البلدان، حتى الآن، لم يكن هناك سوى حالات قليلة خطيرة، ومع ذلك، فقد لوحظ أن المتغير شديد التحور ينتشر بوتيرة سريعة، أسرع بخمس مرات تقريبًا من المتغيرات السابقة، أثار هذا قلق البلدان على مستوى العالم، وفرض مسؤولو الصحة في جميع أنحاء العالم قيودًا وحثوا الجميع على توخي الحذر، وفقا لموقع timesofindia.

بالنظر إلى أن متغير أوميكرون ينتشر كالنار في الهشيم، يعتقد الخبراء أن الكثيرين سيصابون ولكن في حين تم الإبلاغ عن معظم الحالات على أنها "خفيفة"، يزعم بعض الأطباء وعلماء الفيروسات أنها قد تؤدي إلى تكوين مناعة وأن المتغير الجديد يمكن أن يكون بمثابة "لقاح طبيعي".

وأيد البروفيسور إيان جونز، عالم الفيروسات بجامعة ريدينج، مؤخرًا فكرة أن يصبح أوميكرون لقاحًا طبيعيًا، وقال إنه مثل الأنفلونزا، لا يشكل أي مخاطر على الأشخاص الأصحاء، وشدد على المخاطر التي ينطوي عليها الأمر، وقال إن الإصابة بأوميكرون يمكن أن تعزز المناعة دون التسبب في مرض خطير.

وبالمثل، قال الدكتور براديب أوايت: "نأمل أن يستمر هذا الاتجاه، إذا حدث هذا ، فإن أوميكرون سيكون بمثابة لقاح طبيعي، ولكن بينما يتم انتظار المزيد من البيانات، يستمر الجدل حول نفس الموضوع".

كل ما تحتاج لمعرفته حول أعراض وخطورة فلورونا

وسط الخوف المستمر من فيروس كورونا بسبب ارتفاع حالات متغير أوميكرون في جميع أنحاء العالم، أبلغت إسرائيل عن أول حالة إصابة بفلورونا، تم تشخيص المزيج النادر من مرضين ناجمين عن عدوى فيروس كورونا والإنفلونزا المتزامنة لدى امرأة ولدت مؤخرًا في مستشفى في مدينة بتاح تكفا، وفقًا للتقارير الأولية، لم يتم تلقيح المصابة ضد كورونا، وكانت أعراضها خفيفة نسبيًا، ومن المتوقع خروجها قريبًا، في ضوء ذلك إليك ما تحتاج لمعرفته حول أعراض وخطورة فلورونا " اتحاد الإنفلونزا وفيروس كورونا"، وفقا لموقع timesofindia.

ما هي أعراض فلورونا؟

تسبب كل من كورونا والإنفلونزا عدوى في الجهاز التنفسي مما يؤدي إلى نفس الأعراض تقريبًا، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، يمكن للفرد أن يعاني من العدوى في نفس الوقت ويتشارك أعراضًا متطابقة مثل التهاب الحلق والسعال وسيلان الأنف والحمى والصداع والتعب.

شدة الحالة تختلف من شخص لآخر، قد يعاني البعض من أعراض خفيفة، بينما قد يعاني البعض الآخر من علامات شديدة، لكن كلتا الحالتين يمكن أن تكون قاتلة إذا لم يتم علاجها في الوقت المحدد، في حالة الإصابة بفيروس كوفيد، قد يعاني الشخص من فقدان حاسة التذوق والشم، وهو أمر غير مرتبط بالإنفلونزا، حتى مضاعفات ما بعد الإصابة التي شوهدت في حالة كوفيد مفقودة عند الإصابة بفيروس الإنفلونزا.