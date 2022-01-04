الامارات | دراسة أمريكية تكشف طريقة لعلاج مرض السكري

شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة أمريكية تكشف طريقة لعلاج مرض السكري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعاني ملايين الأشخاص حول العالم من الإصابة بمرض السكري بنوعيه الأول والثاني، وكلاهما يتطلب علاجاً منفصلاً خاصاً به، لكن بحث أمريكي جديد كشف أنه قد تكون هناك طريقة أبسط لعلاج مرض السكري من النوع الثاني، وهي الصيام المتقطع، مع ضرورة التحذير من الاعتماد على تلك الطريقة إلا بعد استشارة الطبيب المعالج.

عادة ما يتضمن علاج مرض السكري من النوع الثاني تعديل نمط الحياة وتناول الأدوية، وذكر تقرير حديث صدر عن كلية الطب بجامعة سنترال ميتشجان أن الصيام المتقطع هو عندما يمتنع الشخص عن الطعام أو يأكل عددًا قليلاً جدًا من السعرات الحرارية خلال 12 ساعة في اليوم، وفي السنوات الأخيرة أصبحت هذه وسيلة شائعة بين الناس لتحسين صحتهم وتحسين أدائهم وفقدان الوزن، وتسمى هذه التقنية أيضاً بـ"التغذية المقيدة بالوقت"، أو "الصيام الدوري".

وخلصت الدراسة إلى أن الأدلة الحالية تشير إلى أن الصيام المتقطع هو خيار علاجي غير دوائي فعال لمرض السكري من النوع الثاني، لكنها ذكرت في ذات الوقت الحاجة إلى المزيد من البحث لتحديد آثار الصيام المتقطع على مرضى السكري.

ووفق صحيفة "إكسبريس" البريطانية فإنه يمكن التحكم في مرض السكري من النوع الثاني من خلال نظام غذائي صحي يحتوي على مجموعة واسعة من الفاكهة والخضروات والحفاظ على نشاطك البدني، والالتزام بتعليمات الطبيب.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news