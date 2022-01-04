الامارات | نقص فيتامين ب 12.. علامة تحذير تظهر في القدم

شكرا لقرائتكم خبر عن نقص فيتامين ب 12.. علامة تحذير تظهر في القدم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يدعم فيتامين ب 12 الوظائف الحيوية في الجسم، ولذا فإن نقص فيتامين ب 12 يمكن أن يسبب سلسلة من المشاكل، وهناك عدة علامات على نقص هذا الفيتامين إحداها علامة قد تظهر في القدم، بالإضافة إلى الأعراض الأخرى الشائعة التي سنذكرها في هذا التقرير المستند إلى معلومات نشرتها صحيفة "إكسبريس".

وكشف تقرير نُشر في دورية طبيب الأسرة الكندي الأكاديمية وجود آفات جلدية على القدمين كعلامات سريرية على نقص فيتامين ب 12، ولها خصائص مختلفة عن الجلد المحيط، بما في ذلك اللون والشكل والحجم والملمس، بحيث يعاني المريض من الآفات الجلدية غير المبررة وغير المصحوبة بالحكة، وبعد علاج نقص فيتامين ب 12 تحسنت الحالة التي تعاني من تصبغ الجلد والآفات الجلدية في غضون أسبوعين.

أعراض نقص فيتامين ب 12

تشمل الأعراض الأخرى الشائعة لنقص فيتامين ب 12 ما يلي:

شحوب البشرة أو اصفرارها.

التهاب اللسان واحمراره

قرحة الفم

الشعور بالوخز والتنميل

تشوش الرؤية

الاكتئاب والتغيرات المزاجية.

انخفاض في القدرات العقلية مثل الذاكرة والفهم.

عادة ما يوفر النظام الغذائي الذي يشمل اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان ما يكفي من فيتامين ب 12، ولكن الأشخاص الذين لا يأكلون هذه الأطعمة بانتظام يمكن أن يصابوا بنقص في فيتامين ب 12، وعلى هؤلاء إجراء فحوصات واستشارة الطبيب لتعويض نقصان هذا الفيتامين.

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