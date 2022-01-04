9 خطوات تخلصك من الأشياء الصغيرة التي تفسد مظهرك (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

بغض النظر عن مدى انفصالنا عن عالم الموضة، فإن مظهرنا يهمنا ويؤثر على شعورنا ونظرتنا لأنفسنا، وهذا هو السبب في أنه من الأهمية بمكان الانتباه إلى الأشياء الصغيرة التي تجعلك تشعر أنك لست على طبيعتك.

في التقرير 9 نصائح وحيل تخلصك من الأشياء الصغيرة التي قد تفسد مظهرك، وفق ما أورد موقع "brightside".

1. طول البنطلون

البناطيل الفضفاضة والواسعة الساقين من الصيحات الرائجة في الوقت الحالي، ولكن إذا قررت ارتداء بنطال الجينز الضيق الكلاسيكي، فإن الطول شيء يجب الانتباه إليه.

وإذا كنت من النوع الذي يحب ارتداء الكعب العالي ، فتأكد من أن بنطالك مطوق بحيث يتوقف فوق الأرض. وإذا كانت الأحذية الرياضية المفضلة، انتبه لطول بنطالك.

يجب أن يتماشى الجينز مع خط الحذاء دائمًا، أنت لا تريدهم أن يجروا على الأرض ويتسخون جميعًا.

2. عدم مطابقة كريم الأساس مع رقبتك

إذا كنتِ قد قضيت وقتًا في وضع مكياجك، فقط لتدرك بعد فوات الأوان أن وجهك لا يتناسب مع رقبتك، فأنت لستِ وحدك

عند شرائك لكريم الأساس، يجب التأكد من وضعه في أماكن متعددة: على طول الفك ووسط وجهك ورقبتك وصدرك.

يجب أن يتكامل روتين مكياجك دائمًا مع مزج كريم الأساس الخاص بك على طول الطريق إلى أسفل وفوق وأسفل عظم الفك وحتى الرقبة.

3. مطبوعات الملابس الكبيرة

لا تجعلك المطبوعات العملاقة كبيرة الحجم والجريئة تبدو أكبر فحسب، بل تجعلك أيضًا تبدو أكبر.

عندما تكون في شك، اذهب بقطعة واحدة مطبوعة واحتفظ بكل شيء آخر كلاسيكي ومحايد.

إن تعلم كيفية دمج مطبوعة واحدة صغيرة الحجم في كل مرة سيمنحك أساسًا رائعًا لخلط الأنماط لاحقًا.

4. ارتداء ملابس لا تمثلك

كيف نلبس هو أكثر بكثير من مجرد اختيار الملابس والألوان: فهي تؤثر على شعورنا تجاه أنفسنا وكيف نعبر عن شخصيتنا كل يوم، هذا يفسر سبب شعورنا بالاختلاف وعدم الارتياح عندما نرتدي شيئًا لا نرتديه في العادة.

يمكن أن يبدو الزي الواحد رائعًا تمامًا على صديقتك، ولكن بالنسبة لك، قد يجعلك نفس تشعر بعدم الارتياح.

وقد يكون اللعب بالألوان والأنماط والأطوال مع الحفاظ على أسلوبك، طريقة جيدة لإضفاء الإثارة على مظهرك عندما تشعر برغبة في تجربة شيء مختلف.

5. ارتداء الزي المناسب لجسمك

من أهم جوانب العثور على الزي المناسب هو مراعاة شكل جسمك، يجب أن تبرز الملابس المناسبة شكلك وتبرز أفضل ميزاتك.

سيحدد شكل جسمك الملابس التي تناسبك وأيها لا تناسبك، بالإضافة إلى كيفية تحقيق أقصى استفادة من خزانة ملابسك.

6. عدم ارتداء الملابس حسب عمرك

ما يبدو جيدًا علينا يتغير بمرور الوقت، لكن هذا لا يعني أنه لا يمكنك الاستمرار في الظهور بمظهر رائع مع تقدمك في العمر.

إذا لم تكن متأكدًا مما هو مناسب لك، فعليك الالتزام بالملابس الكلاسيكية، لأنها تبدو أفضل مع مرور الوقت.

7. ارتداء الألوان الخاطئة

ارتداء الألوان الخاطئة هو خطأ شائع في الموضة، قد يبدو اللون الأصفر الفاتح أو الوردي الساخن الذي تراه يرتديه أصدقاؤك رائعًا عليهم، ولكن ليس كثيرًا عليك.

جرب ألوانًا مختلفة والتزم بالألوان التي تبدو أفضل لك.

8. اختيار النظارات الخطأ لشكل وجهك

تمامًا مثل شكل جسمك، يعد شكل وجهك أيضًا أمرًا مهمًا يجب أن تضعه في الاعتبار عند شراء النظارات أو النظارات الشمسية. الإطارات هي الطريقة المثلى لإظهار من أنت وأسلوبك وشخصيتك.

يمكنك دائمًا العثور على نظارات مناسبة لك. فقط ألقِ نظرة جيدة على نفسك، وتعرف على أشكال الوجه الشائعة مثل المربع أو البيضاوي أو شكل القلب، واكتشف ما الذي تبحث عنه في زوجك القادم.

9. ارتداء حمالة الصدر ذو حجم الخطأ

تأكد من أن صدريتك تناسب بشكل صحيح قبل شرائها. إذا انطلق لأعلى، أو ترك فجوة في المقدمة أو بدا ضيقًا جدًا، فمن الأفضل إعادة وضعه على الرف.

جرب أحجامًا مختلفة أو اطلب المساعدة المتخصصة للتأكد من أن كل شيء يناسبك تمامًا.