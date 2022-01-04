بعد إصابة مي عز الدين.. 6 أعراض تدل على الإصابة بالتهاب المرارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

أعلنت الفنانة مي عز الدين عبر خاصية استوري حسابها الشخصي بـ "إنستجرام" عن معاناتها الصحية وآلامها مع كريزة المرارة، وفي هذا الصدد نوضح لكم أعراض تدل على الإصابة بالتهاب المرارة، وفق ما ذكر موقع "mayoclinic".

ما هي المرارة:

عضو صغير على شكل كمثرى على الجانب الأيمن من بطنك، أسفل الكبد مباشرة، وتحتوي على سائل هضمي يسمى الصفراء يتم إطلاقه في الأمعاء الدقيقة.

وحصوات المرارة عبارة عن رواسب صلبة من السائل الهضمي تتكون في المرارة، ويتراوح حجمها من صغيرة مثل إلى كبيرة، ويصاب بعض الأشخاص بحصوة واحدة فقط، بينما يصاب البعض الآخر بالعديد من حصوات المرارة في نفس الوقت، علما بأن الالتهاب ينتج عن الحصى.

وعادةً ما يحتاج الأشخاص الذين يعانون من أعراض حصوات المرارة إلى جراحة استئصال المرارة، وعادةً لا تحتاج حصوات المرارة التي لا تسبب أي علامات وأعراض إلى العلاج.

الأعراض:

ألم مفاجئ وسريع في الجزء الأيمن العلوي من البطن.

ألم مفاجئ وسريع في مركز البطن، أسفل عظم الصدر مباشرة.

آلام الظهر.

ألم في كتفك الأيمن.

الغثيان أو القيء.

ويستمر ألم الحصوة من عدة دقائق إلى بضع ساعات.

متى يجب استشارة الطبيب؟

يجب تحديد موعد مع الطبيب المتخصص إذا كان لديك أي علامات أو أعراض تقلقك.

ويجب الذهاب إلى المستشفى فورا إذا ظهرت عليك علامات وأعراض مضاعفات خطيرة لحصوة المرارة، مثل:

ألم في البطن شديد لدرجة أنك لا تستطيع الجلوس.

اصفرار بشرتك وبياض عينيك (اليرقان).

ارتفاع في درجة الحرارة مع قشعريرة.