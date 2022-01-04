فوائد مذهلة لتناول مشروب الكركم.. منها تقليل أعراض الاكتئاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور جمال

يعتبر الكركم هو المكمل الغذائي الأكثر فعالية في الوجود، وتظهر العديد من الدراسات أن له فوائد كبيرة لجسمك وعقلك.

وتأتي العديد من هذه الفوائد من المكون النشط الرئيسي وهو الكركمين، فهو يعمل كمضاد للبكتيريا والميكروبات ولالتهابات والأكسدة، وغيرها من الفوائد الصحية الأخرى نوردها لكم وفقا لموقعي "healthline" و "webmed".

- يحتوي الكركم على مركبات نشطة:

يحتوي على الكركمين وهي مادة ذات خصائص قوية مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة.

- يقلل أعراض الاكتئاب:

أكدت الدراسات قدرة الكركمين في التخفيف من أعراض الاكتئاب واضطرابات المزاج، إذ قللت مكملاته من أعراض الاكتئاب والقلق في تجارب متعددة.

-مضاد للالتهابات:

ثبت أنه يحتوي على خصائص قوية مضادة للالتهابات تمنع عمل الجزيئات الالتهابية في الجسم، وتظهر الدراسات آثارًا إيجابية له على الأشخاص الذين يعانون من حالات مثل التهاب المفاصل الروماتويدي ومرض التهاب الأمعاء، من بين أمور أخرى.

- التأثيرات المضادة للأكسدة:

ثبت أن الكركمين قوي للجذور الحرة للأكسجين، وهي جزيئات نشطة كيميائيًا تسبب تلفًا لخلايا الجسم.

ويعد تلف الجذور الحرة، إلى جانب الالتهاب، محركًا رئيسيًا لأمراض القلب، ويلعب دورًا في الوقاية من أمراض القلب وإدارتها، بالإضافة إلى التأثيرات المضادة للأكسدة.

وثبت أيضًا أنه يخفض الكوليسترول والدهون الثلاثية لدى الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب، ويحسن ضغط الدم، ويقلل أيضًا من خطر الإصابة بإعتام عدسة العين والمياه الزرقاء والتنكس البقعي.

- مفيد لمرضى السكر:

نظرًا لأن الكركمين يساعد في مكافحة الالتهاب والحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم، فقد يكون أداة مفيدة للوقاية من مرض السكري من النوع 2 أو علاجه.

وفي دراسة أجريت على 240 بالغًا مصابًا بمقدمات السكري ووجدت أن تناوله على مدى 9 أشهر قلل من احتمالات الإصابة بمرض السكري.

- يحارب العدوى الفيروسية:

يساعدك الكركمين على محاربة مجموعة متنوعة من الفيروسات، بما في ذلك الهربس والإنفلونزا.

- تخفيف أعراض الدورة الشهرية:

يساعد في تخفيف أعراض الدورة الشهرية، وتشير الدراسات أنه يخفف من تقلصاتها، لذلك يفضل شرب كوب منه في وقتها، ولتخفيف من حدة مذاقه يمكن مزجه مع الحليب.

- له تأثيرات مضادة للسرطان:

استكشفت العديد من الدراسات تأثير الكركم على السرطان، ووجد كثير أنه يمكن أن يؤثر على تكوينه ونموه وتطوره على المستوى الجزيئي، وأظهرت الأبحاث أنه يمكن أن يقلل من انتشاره ويساهم في موت الخلايا السرطانية في مجموعة متنوعة من السرطانات، ويقلل من الآثار الجانبية السلبية للعلاج الكيميائي.

- التهاب المفاصل:

أظهر الكركم نتائج واعدة في العديد من الدراسات لقدرته على تخفيف آلام المفاصل وتيبسها والتهابها.

- يكون الكركم غذاء للدماغ:

وهناك أدلة متزايدة على أن الكركمين يمكنه عبور الحاجز الدموي الدماغي وقد يساعد في الحماية من مرض ألزهايمر، ويعمل على تقليل الالتهاب بالإضافة إلى تراكم لويحات البروتين في الدماغ والتي تعتبر من سمات مرض ألزهايمر.