دراسة تحذر: درجة حرارة الشاي تؤدي إلى "مضاعفة" خطر الإصابة بالسرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

السرطان عبارة عامة عن الأمراض التي تتميز بالتكاثر السريع وغير المنضبط للخلايا. يمكن الوقاية من الغالبية العظمى من الحالات ، ويمكن التوصية ببعض المشروبات لتفاديها.

حذرت دراسة نشرت في المجلة الدولية للسرطان، من أن شرب الشاي في درجة حرارة عالية يمكن أن يضاعف من خطر الإصابة بعض أنواع السرطان، وفقًا لموقع express.

وأشارت الدراسة التي اعتمدت على بيانات تم جمعها من أكثر من 50000 مشارك إيراني، قدموا جميعًا معلومات حول حالتهم الاجتماعية والاقتصادية وعوامل أخرى تعتبر مؤثرة على خطر الإصابة بالسرطان، إلى أن شرب الشاي في درجات حرارة تتجاوز 60 درجة مئوية يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان المريء.

وقال فرهارد إسلامي، طبيب بجمعية السرطان الأمريكية، إن الكثير من الناس يستمتعون بشرب الشاي أو القهوة أو غيرها من المشروبات الساخنة، لكن شرب الشاي الساخن جدًا يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان المريء، وبالتالي، يُنصح بالانتظار حتى تبرد المشروبات الساخنة قبل الشرب.

خلال المجموعة الأولى من المقابلات، طُلب من المشاركين احتساء فنجان شاي مُعاير لدرجة 75 درجة مئوية والتعليق على مدى قربه من درجة الحرارة المفضلة لديهم، وتمت متابعتهم بعد ذلك على مدار سنوات لتتبع صحتهم.

وكشفت النتائج أن شرب أقل من 700 ملليلتر من الشاي أكثر من 60 درجة مئوية يضاعف تقريبا خطر الإصابة بسرطان المريء، وكتب الباحثون: "بالمقارنة مع أولئك الذين شربوا أقل من 700 مل من الشاي يوميًا عند درجة حرارة أقل من 60 درجة مئوية، فإن شرب 700 مل أو أكثر يوميًا عند درجة حرارة أعلى من 60 درجة مئوية كان مرتبطًا باستمرار بزيادة حوالي 90 بالمائة في المريء، سرطان الخلايا الحرشفية.

قد تكون تلك النتائج بمثابة إنذار لتحذير البعض ممن يتناولون الشاي والمشروبات الساخنة، بأن ينتظروا أن تبرد حتى أقل من 60 درجة مئوية قبل الاستهلاك، في حين أن الخطر يزيد بنسبة 90 في المائة، فإن هذا الرقم يتعلق فقط بانتشار المرض.