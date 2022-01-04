مواقف جريئة ترويها مايا دياب لأول مرة.. جمدت البويضات وضربت متحرش برجلها (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في حوار مفتوح من القلب، تحدثت الفنانة اللبنانية مايا دياب، مع الفنانة نيللي كريم، خلال المواجهة التي جمعتهما ببرنامج «بصراحة مع»، المعروض عبر فضائية «إم بي سي 1»، عن كثير من الموضوعات الخاصة، أبرزها تجميد بويضاتها، وتعرضها للتحرش، ورؤيتها المغايرة لنوم الزوجين في مكان واحد، بالإضافة إلى إعلان رغبتها في الزواج لأول مرة.

نظرة مايا دياب المختلفة عن نوم الزوجين في غرفة واحدة

قالت مايا دياب، إنها تحب أن يكون لديها الجناح الخاص بها في بيتها، تنام فيه بمفردها، وبالمثل زوجها، مشيرة إلى أنه في حال رغب في مرافقتها يعزمها لديه، وبتلك الطريقة ستشتاق إليه كل فترة، على عكس المعتاد عندما يكون معها في نفس الغرفة.

واتفقت معها نيللي كريم، في وجهة نظرها، موضحة أنه في الأفلام القديمة الأبيض والأسود، كان كل زوج ينام في غرفة منفردة، وهي نفسها تفضلها، مؤكدة أنه أمر صحي.

تجميد بويضات ورغبة في الزواج

تبلغ الفنانة مايا دياب من العمر 41 عاما، وكشفت أنها إذا رغبت في الحمل والولادة الآن، لتمكنت من ذلك، إلا أنها تريد الولادة فيما بعد، وتريد مخزون وفير من البويضات، لذا لجأت إلى عملية تجميد البويضات، كي تتمكن من الإنجاب في أي عمر.

وأعلنت لأول مرة عن رغبتها في الزواج مرة أخرى، إذ نصحت كل الفتيات بتجميد البويضات، لأنهن أصبحن منتجات، ويمتلكن أموالهن الخاصة، وبالتالي يمكن أن يخترن أن يتزوجن في سن متأخرة، وفي تلك الحالة سيتحاجن إلى بويضاتهن: «أنا مش مع الزواج المبكر، أنا مع الزواج الواعي جدا، لما البنت تقرر بكل إرادتها تتجوز وتعمل بيت وعيلة وولاد».

مايا دياب تروي تعرضها للتحرش

روت الفنانة اللبنانية، موقف تعرضت فيه للتحرش خلال إحيائها إحدى الحفلات، لكنها رفضت أن تقول اسم البلد، موضحة أنها حينما نزلت من المسرح، تطاول عليها أحد الموجودين، متحرشا بها بيديه بقوة، رغم أنها كانت مرتدية فستانا طويلا وكبيرا يشبه فستان الأميرات.

ووصل المتحرش إلى مايا، رغم أنه يحاوطها 6 حراس شخصيين، واستفزها فعل التحرش، وشعرت به لدرجة جعلتها تلتف، وتشير إلى حراسها عليه، الذين ضربوه بدورهم حتى نزف، موضحة أنها رفضت المغادرة رغم ذلك، وظلت تصرخ: «مروحتش من مكاني، الحارس شالني عشان يجري بيا قلتله نزلني، وضربت اللي تحرش بيا برجلي على وشه، وبعدها فرحت وارتحت كتير».