جانا عمرو دياب تثير الجدل في استقبال 2022.. صور جريئة ورسالة لصديقها (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

اعتادت جانا عمرو دياب، من حين لآخر، إثارة الجدل بصورها أو مقاطع الفيديو الجريئة، التي تشاركها أمام متابعي حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، آخر فيديو نشرته من كواليس الاستعداد لإحدى جلسات التصوير الخاصة بها في استقبال عام 2022، فضلًا عن صورًا أخرى، قامت خلالها بأداء حركات وإيحاءات غير لائقة.

إطلالة جانا عمرو دياب الجريئة

خلال أحدث منشوراتها التي استرجعت خلالها بعض اللحظات الخاصة بها، والمحببة إليها في عام 2021، ظهرت جانا عمرو دياب، في مقطع فيديو، مرتدية ملابس كاجوال جريئة، تمثلت في بنطلون، وسترة مفتوحة، أسفلها حمالة صدر.

وسرعان قوبل المنشور بتفاعل الآلاف من متابعيها، إذ وجه بعضهم انتقادات لاذعة إليها، بسبب ظهورها بتلك الإطلالات الجريئة، التي دونت عليها ابنة عمرو دياب الصغرى عبارة بالإنجليزية، ترجمتها: «مرحبا، تلك مجموعة من لحظات العام الماضي».

ابنة الهضبة تودع 2021 على طريقتها

قبل يومين، ودعت جانا عمرو دياب، عام 2021، بنشر بعض الصور الخاصة بها وبأصدقائها المقربين أيضًا، فضلًا عن صورة لصديقها التي تربطها علاقة عاطفية به، وهو يحتضنها، ودونت عليها: «كان هذا العام أفضل عام حتى الآن، بصراحة، لولا وجودكم جميعًا في حياتي، لما كنت سأكون سعيدة إلى هذا الحد، أنا ممتنة جدًا لكم جميعا».

ووجهت ابنة الهضبة عمرو دياب، رسالة خاصة إلى صديقها الذي يدعى «ريكاردو ريس»، قائلة: «أحبك كثيرًا، وأنا سعيدة جدًا لأنني أستطيع أن أبدأ معك 2022، والسنوات العديدة المقبلة، عيد ميلاد سعيد، لا أعلم ما الذي كنت سأفعله بدونك، لقد ساعدتني في أن أكون أكثر ثقة، وأن أثق بنفسي، وأن أعطي الأولوية لسعادتي، عندما كنت أعاني حقًا من أجل القيام بذلك لسنوات عديدة، أحبك كثيرًا».