الامارات | في انتحار مروع.. موظف في بنك يذبح نفسه بسكين

شكرا لقرائتكم خبر عن في انتحار مروع.. موظف في بنك يذبح نفسه بسكين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اهتزت مدينة طنجة المغربية، أمس الإثنين، على وقع حالة انتحار وصفت بـ"المروعة" ذهب ضحيتها شخص خمسيني عمد إلى إنهاء حياته ذبحا داخل منزل أسرته، وفق ما أوردته مصادر متطابقة.

ونقل موقع "هسبريس" إن القتيل يبلغ من العمر حوالي 50 سنة، وكان يشتغل طوال حياته موظفاً بنكيا بإحدى الوكالات وسط المدينة، وقد عمد إلى تمرير آلة حادة حول عنقه بالمنزل حيث يقيم، في عين قطيوط.

وأضافت المصادر ذاتها أن الضحية دخل في حالة هستيرية، مشيرة إلى قيامه بتمرير سكين حول عنقه بمرحاض المنزل وسط ذهول أفراد أسرته.

وعجلت الواقعة بحضور عناصر الشرطة العلمية والتقنية بعين المكان لمعاينة الجثة ومباشرة التحقيقات الأولية التي ستفيد في الكشف عن ظروف وحيثيات الوفاة، تحت إشراف النيابة العامة.

وقد جرى توجيه جثمان المفارق للحياة إلى مستودع الجثث، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، إلى حين استيفاء الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات، وذلك قصد الكشف عن أسباب الوفاة بدقة.

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