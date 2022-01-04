فوائد القرنفل الجبارة في تسكين آلام الأسنان.. علاج فعال وغسول طبيعي

القاهرة - سمر حسين - صحة

تضج العيادات بالمرضى الذين يشكون من آلام الأسنان الشديدة، التي تؤثر على حياتهم وتؤرق راحتهم، إذ لا يستطع البعض النوم أثناء فترة الليل، بسبب تلك الآلام المستمرة، المصحوبة بتورم شديد في اللثة والفم، وتؤثر على المظهر الخارجي للوجه، إذ يحاول البعض البحث عن مسكنات للآلام، كاستخدام القرنفل، لكنها تكون بشكل مؤقت، حتى زيارة الطبيب، ومعرفة الأسباب الرئيسية لتلك المعاناة.

أسباب التهابات اللثة والأسنان

يشرح الدكتور أحمد منصور، استشاري تجميل وزراعة الأسنان، خلال حديثه لـ«هن»، أسباب التهاب الأسنان وتورمها، وحقيقة تسكين القرنفل للأوجاع، موضحا أن من الأسباب الرئيسية التهابات اللثة والأسنان، التي تؤدي إلى صعوبة المضغ، فضلا عن التسوس، الأكثر شيوعا بين الجميع، سواء أطفال أو بالغين، وإذا لم يتم علاجه يمكن أن يتسبب في حدوث خراج شديد، وتراكم البكتيريا الموجودة في الفم، خاصة بعد تناول السكريات والنشويات الموجودة في الأطعمة، التي تتعفن وتلتصق بسطح الأسنان.

ويشير استشاري تجميل وزراعة الأسنان، إلى أن هناك بعض الأمراض والأسباب غير الشائعة، التي تسبب ألم الأسنان، كالإصابة بأمراض القلب والسكتة القلبية، بسبب العصب المبهم، الذي ينقل إشارات عصبية من الدماغ، باتجاه أعضاء مختلفة من الجسم، سواء للرئة أو القلب، وهو ما يؤثر على الأسنان.

فوائد القرنفل للأسنان

فيما يخض استخدام القرنفل كعلاج لالتهابات الأسنان، يقول منصور، إنه يعتبر من الطرق التي تساعد على تسكين الآلم، ويحسن ويقوي الدورة الدموية في اللثة، كما أنه بمثابة علاج منزلي فعال، خاصة زيت القرنفل الذي حينما يوضع على الأسنان يعمل على تخفيف حدة الآلم، خاصة ضرس العقل، فهو بمثابة غسول ومطهر فعال للفم، إذ يمكن استخدام قطرات قليلة منه بمقدار معلقتين، ثم الغرغرة به.