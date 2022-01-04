حكايات نساء عربيات عرفن العالمية بعلاماتهن التجارية.. منهن مصرية نافست الكبار في سن 17

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

سيطرت كثير من السيدات العربيات على الساحة العالمية في العديد من المجالات، رغم تأثير فيروس كورونا المستجد على العديد من الصناعات المحلية والعالمية على مدار العامين الماضيين، إلا أنهن استطعن الحفاظ على نجاح علاماتهن التجارية متجاوزين كل التحديات الصعبة التي أرهقت كبرى الشركات العالمية، ونستعرض لمحة عن مجموعة من أبرز السيدات من أصول عربية، اللائي يمتلكن ماركات عالمية قوية، وفق موقع «Forbes».

هدى ومنى قطان

أسست العراقية هدى قطان، مدونة للجمال في عام 2010، لكن حولتها مع أختها منى، إلى علامة تجارية عام 2013، إذ بدأت ببيع الرموش الصناعية، واليوم، أصبحت أساس مجموعة واسعة من منتجات المكياج، لتحتل بها المرتبة رقم 47 في قائمة فوربس لأغنى نساء أمريكا العصاميين لعام 2020، وتنافس منتجاتها، بسبب جودتها العالية العديد من نظيرتها العالمية.

ريم عكرا

اكتشف اللبنانية ريم عكرا، لأول مرة من قبل محرر أزياء، أثناء حضورها حفل مرتدية أحد تصميماتها الخاصة، إذ أسست علامتها التجارية عام 1997، وأطلقت مجموعتها للملابس الجاهزة في 2001، وارتدى من تصاميمها العديد من المشاهير، مثل: أنجلينا جولي، وتايلور سويفت، وجنيفر لوبيز، وبيونسيه، وهالي بيري، وسيلينا جوميز، وظهرت على السجاد الأحمر في حفل توزيع جوائز الأوسكار وجرامي وجولدن جلوب.

عزة فهمي وأمينة وفاطمة غالي

أنشأت عزة فهمي الباحثة والمؤلفة والمصممة مصرية، علامتها التجارية عام 1969، لتعكس من خلالها ثقافة الشرق الأوسط وتراثه وفنه، عبر مجوهراتها المعاصرة، وارتدت من تصميماتها كثير من المشاهير، مثل: جوليا روبرتس وإيمي آدامز ورايا أبي راشد ويسرا، ودلديها ابنتان، هما: عزة، فاطمة وأمينة غالي، ويتوليا مناصب المدير الإداري للشركة، وهما من كبار المصممين.

أندريا وازنولدت

اشتهرت مصممة الأحذية أندريا وازن، في لندن، لكنها في الأصل ترعرعت في بيروت، وتدربت على يد كبار المصممين روبرت ساندرسون وكريستيان لوبوتان، بعد انتقالها إلى المملكة المتحدة، أطلقت علامتها التجارية عام 2013، وارتدت تصميماتها كثير من المشاهير، مثل: كايلي جينر وجنيفر لوبيز وكاثرين زيتا جونز وهيلي بيبر وإميليا كلارك وديمي لوفاتو وديمي مور.

جود بن حليم

أسست جود بن حليم المصرية من أصل ليبي، علامتها التجارية للمجوهرات، التي تحمل الاسم نفسه في عام 2011، عندما كانت تبلغ 17 عامًا فقط، وارتدت تصاميمها كثير من المشهورات، مثل: كيندال جينر وكريسي تيجن وأدريانا ليما وجوي كينج وشاي ميتشل، إذ تستوحي تصاميمها من الهندسة المعمارية وجذورها في الشرق الأوسط.