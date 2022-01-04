لايف ستايل

غادة عبد الرازق في جلسة تصوير جديدة.. «الريش» عنوانها مع بداية 2022 (صور)

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القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

غادة عبد الرازق

تواصل الفنانة غادة عبد الرازق، التألق مع بداية عام 2022، بجلسة تصوير جديدة، ظهرت خلالها بإطلالة ملفتة للأنظار، إذ ارتدت فستانا أنيقا، أبرز رشاقتها، وسرعان ما حاز على إعجاب الآلاف من متابعيها، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

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غادة عبد الرازق في جلسة تصوير جديدة

في الصور، أطلت غادة عبد الرازق، بفستان طويل مجسم، مرصع بفصوص من اللون الأبيض، وذو بطانة «كافيه فاتح»، ويكسو أكمامه الريش الأبيض الطويل، كما اعتمدت تسريحة الشعر الانسيابي المنسدل على ظهرها.

فوتوسيشن بالريش في استقبال 2022

خلال استقبال العام الجديد 2022، تحديدا قبل يومين، احتفلت «غادة» باستقباله على طريقتها الخاصة، إذ ظهرت في جلسة تصوير بفستان أبيض اللون «وان شولدر»، يغطي الريش تصميمه بالكامل، وقامت بإلمام شعرها كعكعة إلى أعلى، وظهرت بمكياج بسيط أظهر ملامحها.

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الوقوع في مأزق شيرين عبد الوهاب

خلال استضافة غادة عبد الرازق، في إحدى حلقات برنامج «the insider بالعربي»، في آخر أيام 2021، كشفت تعاطفها الشديد مع الفنانة شيرين عبد الوهاب، بعد أزمة انفصالها عن المطرب حسام حبيب، وقيامها بحلق شعر رأسها، لافتة إلى أنها الأخيرة اعتادت المرور بالأزمات، معقبة: «وبتقوم وبتقع زي ما اتعودنا عليها من صغرها».

وتابعت غادة، أنها مرت بأزمة مشابهة لمثل التي مرت بها شيرين، لكن رد فعلها لم يكن مشابهًا، ومن الممكن أن يتمثل في قرار اعتزالها الفن: «يمكن رد فعلي يبقى اعتزال، مش قص شعر».

الطب النفسي لا يمحي آثار الماضي

في استضافتها مع الإعلامي مصطفى الأغا، ببرنامج «صدى الملاعب»، الذي يعرض على فضائية «إم بي سي 1»، أوضحت غادة عبد الرازق أن الذهاب إلى الأطباء النفسيين لن يحل أي أزمات خاصة بالشخص من وجهة نظرها، مؤكدة: «مفيش شخص بينسى حاجة، وبتفضل مأثرة فيك طول العمر، ولو حاولت تعالجها بدواء أو دكتور، بتعالج 10% مش أكتر».

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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