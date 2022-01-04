نصائح مهمة لتجاوز فترة الامتحانات الصعبة.. ماتشيليش ابنك فوق طاقته وشجعيه دايما

القاهرة - سمر حسين - ماما

فترة الامتحانات من أصعب الأوقات، التي تمر على الطلبة والأهل على حد سواء، والأم بالأخص، لأنها من تقوم بمهمة المذاكرة والتأهيل النفسي، لتجاوز تلك المرحلة المليئة بالضغوات والتوتر، لكن تواجه الكثيرات منهن صعوبة في تحقيق تلك المعادلة، التي تمثل لهن دربا من دروب الاستحالة، إلا أن هناك مجموعة من النصائح عند اتباعها ستزول العقبات وتتحق النتائج غير المتوقعة.

نصائح للأمهات خلال فترة الامتحانات

ترى إيمان السباعي اللايف كوتش، إن فترة الامتحانات من الأوقات الصعبة اللي تمر على الأسرة، وعلى الأم بشكل خاص: «عشان كده بتكون محتاجة إنها تتعامل مع الفترة دي، بذكاء وحنكة، عشان تمر بسلام».

وأكدت إيمان، عبر حسابها الشخصي على «فيسبوك»، أنه يجب تبسيط الأمور للطفل من خلال التحدث معه، وإخباره أن فترة الامتحان ما هي إلا اختبار مبسط للموضوعات، التي تم مذاكراتها طوال فترة الدراسة، ومن المهم أن يشعر الطفل بأن والديه على ثقة كبيرة بقدراته في التحصيل والمذاكرة، فذلك يشجعه على تقديم أفضل ما لديه.

عدم تحميل الطفل فوق طاقته

من أهم النصائح التي توجهها إيمان، لكل أم أن تكون على دراية كافية بقدرات طفلها، وعدم تحميله فوق طاقته، لأن ذلك يأتي بنتائج عكسية: «حاولي متعكسيش خوفك وقلقك عليه، وشجعيه لما تلاقيه بذل مجهود، عشان تحفزيه يكمل، وتعززي من ثقته بنفسه».

وأشارت إلى ضرورة السماح له بوقت من الترفيه والراحة، خاصة أنه من الأمور التي تخلص الأطفال من الشعور بالضغط، بالإضافة إلى أهمية النوم لساعات كافية، لأن له تأثير السحر على تحصيله الدراسي.

دعم الطفل في كل شيء

شددت اللايف كوتش، أنه على الأم أن تعبر لابنها عن مدى حبها له، وأنه غير مشروط بدرجات الامتحانات: «بلاش عاوزاك تطلع الأول، عشان ماما وبابا كده هيحبوك».

مساعدة الطفل على تنظيم وقته من أسرار النجاح، وحينما ينجز مهمة مطلوبة منه كافئيه ليشعر بقيمة الوقت، وأن ما يقوم به ذو أهمية، وفي الختام توصي إيمان السباعي، بالحرص على إنهاء اليوم بشيء إيجابي، لتظل الدراسة مرتبطة معه بذكريات جيدة بعيدة عن الضرب والتعنيف، الذي يظنه بعض الأهالي أنه يأتي بنتائج جيدة.