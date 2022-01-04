طرق اختيار الساعات حسب ديكور البيت.. التفاصيل بتفرق

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

ديكورات المنزل وألوان طلاء الحوائط، من الأمور التي تهتم بتفاصيلها ربات البيوت، واختيار ساعة الحائط، لا يقل أهمية أيضا، فبعضها يتماشى مع طراز معين من الأثاث ويساعد على إبرازه، وأحيانا أخرى يكون مظهرها سيئ، ويقلل من قيمة الديكورات المختارة حتى لو كانت جيدة الشكل، ويستعرض التقرير التالي، نصائح لاختيار ساعات الحوائط، وفقا لموقع «بولد سكاي» الهندي.

طرق اختيار ساعة الحائط حسب ديكور بيتك

ساعة المنبه

يستخدم هذا النوع من الساعات للتذكير بالمواعيد، وأغلبها يصدر منها صوت للانتباه أو الاستيقاظ، ومكانها الأنسب غرف النوم، ويذكر أن هذا النوع صُمم في القرن الخامس عشر بألمانيا.

ساعة الحائط

ساعة الحائط أكثر أنواع الساعات انتشارا في البيوت، ويفضل أن تتواجد في أماكن معينة من غرف المنزل، مثل غرفة الطعام والزوار، ليصبح من السهل رؤيتها.

أنواع الساعات المختلفة

الطويلة الكلاسيكية «البندول»

الساعة الكلاسيكية هي ساعة تقليدية، وغالبا تكون بنية اللون، تحتوي على علبة يتوسطها في الداخل «بندول».

الساعات الصوتية

الساعات الصوتية مهمتها تسجيل الأصوات البشرية، وهي تضفي على الغرف حالة أشبه بالخيال العلمي.

ساعة الطاولة

ساعة الطاولة تتميز بصغر حجمها مقارنة ببقية أنواع الساعات الأخرى، بالإضافة لمرونتها حيث تتوفر بأشكال وأنماط مختلفة، تتماشى حسب الديكور المختار للمنزل.

ساعة على شكل رف

هذا النوع تكون فيه الساعة محمولة على رف، وغالبا ما توضع على الطاولات، وغالبا ما تكون مصنوعة من الخشب، وهي مناسبة لطراز المنزل الكلاسيكي، ويمكن استعمالها كقطعة ديكور تضفي مزيدا من الفخامة.

الاختيار حسب طراز الأثاث

الساعات الرقمية

الساعات الرقمية تتماشى مع «استايل» ديكورات المنزل «المودرن»، فهي تضفى لمسة في غاية الأناقة على المكان.

الساعة البحرية

الساعة البحرية هي خيار جيد لعشاق الطبيعة والبحر، وفي بعض الأحيان تكون مزودة بأجهزة تقيس الرطوبة في الجو بالإضافة لأحوال الطقس.

الساعات الأرضية

الساعات الأرضية مزودة بأرجل تثبت على الأرض، وهي أكثر أنواع الساعات شيوعا، ويفضلها أصحاب الذوق الكلاسيكي.