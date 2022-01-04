عدد دخول الحمام ولون وقوام البراز.. عوامل اكتشاف الإصابة بالأمراض

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قال البروفيسور هاينر فيديماير إن البراز يعد بمثابة مرآة الصحة؛ حيث يمكن الاستدلال على الإصابة بأحد الأمراض من خلال معدل التبرز، وكذلك قوام البراز ولونه ورائحته.

وأوضح أخصائي الجهاز الهضمي الألماني أن معدل التبرز يبلغ مرة إلى مرتين يوميا، مشيرا إلى أنه لا بأس أيضا من التبرز بمعدل مرة كل ثلاثة أيام. أما إذا كان المعدل أطول من ذلك، فينبغي حينئذ استشارة الطبيب لتحديد السبب الكامن وراء الإمساك المزمن.

وأضاف فيديماير أن البراز يمتاز بقوام طري، مشيرا إلى أنه من الطبيعي أيضا أن يكون البراز سائلا أو مائيا من وقت إلى آخر. أما إذا القوام سائلا بشكل مستمر، فينبغي حينئذ استشارة الطبيب؛ نظرا لأنه قد ينذر حينئذ بخلل وظيفي في البنكرياس أو الإصابة بعدوى أو بحساسية تجاه طعام معين.

وبالنسبة للون، أوضح البروفيسور الألماني أن اللون الطبيعي للبراز هو اللون البني، مشيرا إلى أن اللون الفاتح للغاية قد يرجع إلى الإصابة بأحد أمراض الكبد أو الحصوات الصفراوية أو أحد الأورام، في حين يشير اللون الأخضر إلى عدوى بكتيرية، والتي عادة ما تؤدي إلى انبعاث رائحة كريهة من البراز.

كما أن البراز الأسود يستلزم استشارة الطبيب؛ نظرا لأنه يشير إلى حدوث نزيف كبير.

وبشكل عام، ينبغي استشارة الطبيب على وجه السرعة إذا كانت التغيرات الطارئة على قوام ولون البراز مصحوبة بأعراض أخرى مثل اصفرار بياض العين والإرهاق المستمر والحمى والدوار وسرعة ضربات القلب وفقدان الوزن وآلام بالجسم.