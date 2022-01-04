9 تعليمات لإتيكيت حضور حفل الزفاف: ممكن تروح البوفيه أكتر من مرة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

لا تنتهي مناسبات حفلات الزفاف، ولكن أحيانا لا يلتزم العريس والعروس وأسرتاهما ببعض التعليمات المهمة لحضور حفل الزفاف، وربما يكون السبب عدم معرفتهم، وهو ما شرحته خبيرة الإتيكيت إيمان عفيفي.

إتيكيت حضور الأفراح

- السن المناسبة لعزومة الأطفال في حفل الزفاف تبدأ من سن 16 أو 17 عامًا.

- يجب أن يعمل العروسان على توزيع دعوات حفل الزفاف على المعازيم بأنفسهم، وغير مستحب إرسال الدعوات من خلال أي وسيلة من وسائل مواقع التواصل الاجتماعي.

- يستحب عدم اصطحاب الأطفال إلى حفل الزفاف إلا إذا كان هناك قرابة من الدرجة الأولى، مثل «الأشقاء والخال والعم»، كما أن الموسيقى العالية خطر على أذن الأطفال الصغيرة.

- يستقبل أهل العروسين الضيوف على باب قاعة حفل الزفاف، والأقارب يعملون على إرشاد الضيوف إلى أماكنهم.

- يستحب ترتيب الضيوف في أماكن على الجلوس على حسب أعمارهم، وتخصيص أماكن لكبار السن مع بعضهم البعض، وللشباب أماكن أخرى، موضحة إيمان عفيفي خبيرة الإتيكيت، أن عندما يكون هناك نظام في حفل الزفاف سينال الفرح إعجاب الآخرين.

- بالنسبة للحضور يمكنهم الذهاب إلى البوفيه أكثر من مرة على حسب قدرة الشخص على تناول الطعام.

- ومن قواعد الإتيكيت أيضا خلال البوفيه، هو الوقوف في صف منظم، وعدم الاندفاع بقوة إليه.

- كما يجب تناول الكميات المناسبة لمعدة الشخص والتفكير في باقي المدعوين ومن المستحب عدم دخول الأطفال إلى البوفيه تجنبا لحدوث الفوضى.

- يفضل تقديم هدية الزواج للعروسين خلال حنة العروس، وإذا كان الضيف لن يقوم بتقديم هدية فيجب أن يحرص على ألا تكون يديه خالية لأن هذا الأمر يعبر عن الذوق والكرم.