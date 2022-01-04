الينسون النجمي.. أفضل مشروب ساخن لهذا الوقت من السنة

القاهرة - سمر حسين - صحة

الينسون من المشروبات الملائمة بشدة للشتاء فهو ساخن ويدعم المناعة ويعتبر واحدا من أفضل المشروبات لهذا الوقت من العام بحسب الدكتور محمد حلمي، استشاري التغذية العلاجية، والذي أوضح أنه مفيد جدا لدعم الجهاز المناعي وفيما يلي أبرز فوائده.

فوائد الينسون النجمي

الينسون النجمي مفيد جدا مع هذا الجو البارد، لأنه مطهر ومهضم ويعزز الحرق.

يحتوي على القرفة المعروف جدا عنها تأثيرها كعشب مطهر ومضاد للأكسدة والسموم، فهي ديتوكس طبيعي للجسم.

كما أن لـ القرفة والينسون النجمي تأثيرا خافضا لضغط الدم، ما يعزز من صحة القلب.

القرفة مشروب حارق للدهون وكذلك الينسون النجمي يعزز هذا التأثير ويرفع معدل حرق الجسم.

كما أن تأثيرهما المهضم يحسن مشاكل الهضم، خاصة هضم الدهون.

الينسون النجمي يحسن الحركة الدودية للجهاز الهضمي ويمنع ويعالج الإمساك.

نجمة الينسون لها تأثير طبي مضاد للالتهاب معروف من مئات السنين لذا تستخدم في علاج الجروح والالتهابات والروماتيزم.

نجمة الينسون بتأثيرها المطهر والمضاد للبكتريا والجراثيم تعزز من مناعة الجسم ضد نزلات البرد والعدوى مثل كورونا.

لها تأثير سحري في علاج الكحة.

تساهم في الحفاظ على وزنك وصحتك.

طريقة عمل الينسون النجمي

لتر ماء.

2 عود قرفة خشب.

ملعقة من مطحون نجوم الينسون أو الينسون النجمي.

يغلى الماء وتضاف إليه المكونات ويترك قليلا بنفس طريقة الشاي الكشري.

يشرب هذا المشروب على الريق، وبين الوجبات بدون سكر.

ديتوكس الشتاء

بالتزامن مع المناسبات وتناول المأكولات والمشروبات يجب عمل ديتوكس دوري للجسم لتنقيته من السموم والأملاح الزائدة والسوائل المحبوسة، وفيما يلي طريقة عمل ديتوكس صحي.

تجهيز 2 لتر من الماء ويوضع فيها:

- شرائح كيوي.

- عصير ليمونة.

- خيارتين شرائح.

- عيدان قرفة.

- ذرة ملح صحي.

تنقع من بداية الليل وفي الصباح تصفى كل المكونات ونشرب منها على مدار اليوم.

لا تشرب تلك المياه على الريق، ويجب تناول كوب قبل الوجبات.