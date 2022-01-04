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الصابون والمعجون.. احذري تلك المنتجات اليومية لها تاريخ صلاحية

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القاهرة - سمر حسين - ماما

الصابون منتج له تاريخ صلاحية

تستخدم النساء عددا من المنتجات بشكل يومي، معتقدات أنها ليس لها تاريخ انتهاء صلاحية كونها غريبة بالنسبة لهن على أن تحتوي على تاريخ صلاحية.

وفيما يلي 5 منتجات تمتلك تاريخ صلاحية يجب على السيدات التخلص منها بعد انتهاء صلاحيتها وخاصة أنها لن تؤدي وظيفتها المرغوب فيها أي لا يكون لها تأثير باستخدامها، بحسب موقع  «ريدر دايجست».

منتجات غريبة تحتوي على تاريخ صلاحية

معجون الأسنان

يحتوي معجون الأسنان على تاريخ انتهاء صلاحية لذلك لا يُستحب شراؤه بالجملة.

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الصابون

الصابون من أحد المنتجات التي تحتوي على تاريخ صلاحية ويستخدم بشكل يومي في أي منزل وبالنسبة للصابون الذي لا يكون عليه تاريخ، يجب عدم تخزينها أكثر من 3 أعوام ومن علامات انتهاء صلاحية الصابون الجفاف والشقوق.

أحذية

استخدام أحذية الرياضة لمدة طويلة يؤدي إلى تآكل البطانة مما قد يتسبب إلى إصابة الشخص لذلك ينصح بالاستغناء عنها بعد استخدامها مسافة 300 إلى 600 ميل، لتجنب أي خطورة.

أكياس الشاي

ربما لن يفسد الشاي بعد مدة كبير من تخزينه ولكنه سيفقد جودته وذلك بعد نحو عامين، ويمكن الحفاظ عليه لفترة كبيرة ولكن من خلال تخزينه في الفريزر للحفاظ على مذاقه.

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واقي الشمس

ربما لا يكتب على واقي الشمس تاريخ انتهاء صلاحية إلا أن بعد مرور نحو 3 أعوام يفقد قوته ويكون ليس له أي تأثير.

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مقعد الأطفال

تحتاج أغلبية السيدات إلى مقعد للطفل الخاص بالسيارة لتجنب الخطورة عليهم في أي موقف خطر، وربما يستغرب البعض أنه مقعد الأطفال يحتوي على تاريخ صلاحية وعادة يكون موجود في أسفل المقعد، ويختلف مدة الصلاحية على حسب الشركة المصنعة ولكن تقريبا يكون بين الـ 6 إلى 10 أعوام.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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