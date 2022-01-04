وصفة سحرية من 3 خطوات لإنقاص الوزن عند سن اليأس.. «هتخسي كيلو في الأسبوع»

القاهرة - سمر حسين - صحة

عند تقدم النساء في العمر والوصول لسن اليأس يرغبن في إنقاص الوزن ويسرن على خطط كثيرة لكن أغلبها ما تبوء بالفشل وتنتهي دون الحصول على النتيجة المرغوبة، وتعددت الأسباب حول ذلك ما بين التغيرات الهرمونية التي تصاحب السيدات أو عدم السير على الأنظمة الغذائية.

وفي هذا تحدث الطبيب البريطاني نيتو باجيكال، عن أن معظم البالغين يميلون إلى زيادة الوزن بثبات بين سن 20 و65 عامًا وزيادة توزيع الدهون في الجسم، موضحًا أن التقلبات الهرمونية في فترة ما قبل انقطاع الطمث (الدورة الشهرية) بالإضافة إلى اضطرابات النوم (على سبيل المثال بسبب الهبات الساخنة والتعرق الليلي) وزيادة مستويات القلق أو الاكتئاب التي تظهر في سن اليأس، والإجهاد تجعل زيادة الوزن أسهل وفقدانه أكثر صعوبة، وذلك بحسب ما ذكره «إكسبريس» البريطانية.

وتابع الطبيب البريطاني أن ارتفاع مستويات بعض الهرمونات مثل الهرمون المنبه للجريب الذي يفرزه الدماغ إلى جانب انخفاض مستويات هرمون الاستروجين قد يكون له علاقة بزيادة الوزن، وهو ما يجعل بعض النساء يجدن صعوبة في إنقاص الوزن مع تقدمهن في السن هو نمط الحياة.

استشارية تغذية

حديث الطبيب البريطاني لم تختلف معه الدكتورة مروة شعير، مدرس التغذية بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، إذ أكدت أن تقدم السن والوصول لسن اليأس يؤدي لانخفاض نسبة هرمون الاستروجين، المرتبط بتقليل نسبة الحرق لدى السيدات.

وتابعت مدرس التغذية أن وصول النساء لسن الأربعين يضعهن في معاناة مع حرق الدهون، لكن يمكنها اتباع بعض الخطوات الصحيحة تساعدها في إنقاص الوزن بسهولة دون معاناة، ووضعت «شعير» 3 خطوات للنساء فوق سن الأربعين تساعدهن في إنقاص الوزن.

- السعرات الحرارية

الاحتياج اليومي للنساء في السعرات الحرارية يكون 1800 سعرة حرارية، لذلك من الأفضل أن يقل حصولها على السعرات الحرارية إلى 1300 سعرة حرارية، ما يساعدها في نقص نصف كيلو من الدهون على مدار الأسبوع.

يمكن للنساء ممارسة رياضات خفيفة مثل المشي أو القيام بالأعمال المنزلية ما يساعدها أيضًا في إنقاص نصف كيلو من وزنها.

- الصيام المتقطع

يمكن اتباع نظام الصيام المتقطع والمقصود به تناول الطعام خلال من 8 إلى 10 ساعات فقط من اليوم، ومن ثم الإيقاف عن تناول الطعام باقي اليوم وتناول المياه والمشروبات دون سكر.

لكن «شعير» نصحت مرضى السكر بعدم اتباع الصيام المتقطع لساعات طويلة، لكن يمكنهن إيقاف تناول الطعام من بعد 8 مساء.