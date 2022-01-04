تطبيق يساعد في تعقب أضواء الشمال

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

هل تريد رؤية أضواء الشمال؟ غالبا سوف يقول لك الخبراء إن أفضل طريقة هي التوجه إلى الشمال قدر المستطاع في أشهر الشتاء المظلمة من أجل التمتع بأفضل فرص لمتابعة هذه الظاهرة الخلابة.

ولكن حتى إذا توجهت لأقصى النقاط الشمالية في إسكندنافيا أو ألاسكا لا يوجد ضمان أنك سوف ترى هذه الأضواء ولكن هناك ما يمكن أن يساعد.

تطبيق "هالو أورورا" الذي طوره مبتكران من أيسلندا، مصمم لإخبارك بشيء بسيط وهو ما إذا كان الشفق القطبي سوف يكون مرئيا في موقعك الحالي.

ولتحقيق هذا، يستخدم التطبيق معلومات معقدة بشأن الطقس والمجالات المغناطيسية والعواصف الشمسية وحسابات لاحتمالية حدوث أضواء شمالية.

وبوصفه نوع من تطبيقات الطقس للشفق الشمالي، فهو لا يعرض توقعات السماء فحسب في الوقت الحالي ولكن في الأيام المقبلة أيضا. ومن شأن هذا أن يسهل على صيادي أضواء الشمال تعقب هذه الظاهرة نادرة الحدوث.

يستخدم التطبيق الذي يعمل في كل مكان بالعالم، بيانات من مقاييس المغناطيس التي تكون الأقرب في أي وقت. وتجعل جمعية دولية لصيادي الشفق الصور والتقارير المصورة متاحة في الوقت الحالي عبر التطبيق الذي يعمل على نظامي التشغيل "أي أو إس/أندرويد".

وتحدث الظاهرة عندما يسحب المجال المغنطيسي للأرض الجزيئات المشحونة من الشمس باتجاه قطبيها حيث تصطدم مع الذرات والجزيئات في المناخ.

والطاقة الناتجة خلال هذا التصادم تشكل الأضواء المعروفة أيضا باسم الشفق القطبي في الشمال والشفق الأسترالي في الجنوب.

عندما تنعكس كتل السحاب المليئة بالجزيئات المشحونة من الشمس التي تصل في "الرياح الشمسية"، بين الأقطاب المغناطيسية يمكن أن تحدث أضواء مماثلة في نصفي الكرة الشمالي والجنوبي.

وفي أوروبا تتجادل السويد وأيسلندا والنرويج وفنلندا بشأن من منها تقدم أفضل عروض الشفق القطبي.