«زوجتي غير ملتزمة بالصلاة فماذا أفعل تجاهها؟».. الإفتاء توضح

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤال من رجل يشكو بأن زوجته لا تصلي فما الذي يجب عليه فعله؟، وهو ما أجاب عنه الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

ورد «عاشور» أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على السؤال قائلًا إنه يمكن تقديم النصيحة والاستمرار بالموعظة الحسنة، والتوجه إلى الله تعالى بالدعاء بالهداية وصلاح الأحوال، ويكون أمره لها في ذلك بلطف وحكمة لا بزجر وتوبيخ ، فضلًا عن أن أي إيذاء نفسي أو بدني لها، امتثالًا لقوله تعالى: «وَلَا تَسۡتَوِي ٱلۡحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُۚ ٱدۡفَعۡ بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيۡنَكَ وَبَيۡنَهُۥ عَدَٰوَةٞ كَأَنَّهُۥ وَلِيٌّ حَمِيمٞ».

وتابع مستشار المفتي أنه يمكن إقامة الصلوات في المنزل جماعة مع بعضهما حتى يتعود الطرف المُقَصِّر على الصلاة، استئناسًا بقوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: «وَأۡمُرۡ أَهۡلَكَ بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱصۡطَبِرۡ عَلَيۡهَا».

حكم الشرع في الموافقة على الزواج من شخص لا يصلي

وفي سؤال آخر ورد إلى دار الإفتاء المصرية من فتاة تتسائل بعدما تقدم شاب لخطبتها ورغم صفاته الجيدة إلا أنه لم يصلي، وأجاب عن ذلك الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية إن أكثر الشباب فى تلك الايام لا يلتزمون بالصلاة إلا أنهم ربما يتخلقون بأخلاق حميدة وفى تلك الحالة على الفتاة ألا ترفض وإنما تعمل على تذكيره بالسؤال الحسن عن الصلاة لأنه سوف يصبح زوجاً وقد قال الله تعالى فى كتابه الكريم «وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى».

وتابع أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية إن الخطبة وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الشبكة والهدايا كل ذلك من مقدمات الزواج ومن قبيل الوعد به ما دام عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية.