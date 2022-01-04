أخطر أنواع البكتيريا المعوية.. ما هي عدوى اليرسينيات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

قال المعهد الاتحادي لتقييم المخاطر إن داء "اليرسينيات" هو عدوى خطيرة تسببها بكتيريا "يرسينيا"، والتي تعد واحدة من أخطر أنواع البكتيريا المعوية.

وأوضح المعهد أن العدوى ببكتيريا يرسينيا تنتقل في الغالب عن طريق تناول لحوم نيئة أو لحوم لم تنضج بشكل كاف. كما يمكن أن تنتقل البكتيريا عن طريق تناول أطعمة ملوّثة.

وتتمثل أعراض الإصابة بداء "اليرسينيات" في نوبات شديدة من الإسهال والقيء والغثيان وكذلك تقلصات في البطن وارتفاع درجة حرارة الجسم.

وشدد المعهد على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، والذي يتم عادة بواسطة المضادات الحيوية، محذرا من أن إهمال العلاج قد تترتب عليه عواقب وخيمة تهدد الحياة مثل التهاب السحايا والتهاب عضلة القلب وتسمم الدم.